Cesó el alerta pero el tiempo sigue inestable en la provincia de Buenos Aires

La primavera sigue mostrando su carácter cambiante en gran parte de la provincia de Buenos Aires, donde el tiempo aún no logra estabilizarse por completo.

Tras un sábado marcado por lluvias intermitentes y tormentas aisladas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio por finalizado el alerta amarillo, aunque advirtió que la mejora será paulatina.

Pronóstico detallado

Día Condiciones del tiempo Temperatura mínima Temperatura máxima Domingo Probabilidad de chaparrones durante toda la jornada. Cielo nublado e inestable. 14°C 18°C Lunes Chaparrones aislados en la madrugada. Mejora progresiva hacia la mañana. Cielo parcialmente nublado por la tarde. 13°C 24°C Martes Condiciones más estables. Cielo algo nublado y ambiente templado. 13°C 23°C

Tendencia para los próximos días

El SMN señaló que, aunque el comienzo de semana presentará una mejoría gradual, no se descarta un nuevo período de inestabilidad hacia mediados de semana, con posibles lluvias aisladas y aumento de la nubosidad.

De esta forma, la primavera bonaerense continúa reflejando su carácter variable y cambiante, alternando momentos de sol con episodios de inestabilidad típicos de la estación.