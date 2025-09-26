Cerró la fábrica Tía Maruca en Chascomús: 27 trabajadores quedaron en la calle

La histórica planta de Tía Maruca, ubicada en la esquina de Washington y Remedios de Escalada en Chascomús, cerró sus puertas de manera sorpresiva, dejando a 27 trabajadores, incluida la jefa de planta, sin tareas.

La noticia fue comunicada por el jefe de Recursos Humanos, quien informó que los empleados no serían “despedidos” formalmente, pero sí quedaban desafectados de sus puestos y comenzaba una instancia de negociación para definir la compensación económica.

Este viernes 26 se realizó una nueva reunión con la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia, que había convocado inicialmente por el atraso en el pago del medio aguinaldo. Sin embargo, la situación del cierre pasó a ser el eje principal del encuentro.

Tras la reunión, los trabajadores exigieron que se frene el vaciamiento de la planta, como medida de garantía mientras avanzan las conversaciones con la empresa.

✍️ Fuente: Sergio Peralta