Cayó una banda de falsos policías en Mar del Plata tras ser denunciados por una víctima

Dos delincuentes que simulaban ser policías fueron detenidos en Mar del Plata tras intentar ingresar a la vivienda de un hombre de 61 años, quien alertó a las autoridades. Los sospechosos formarían parte de una banda dedicada a realizar robos bajo la modalidad de “entradera”, según informaron fuentes oficiales.

Cómo se desarrolló la detención en Mar del Plata

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana del jueves 25 de septiembre. El propietario de una casa, ubicada en la intersección de Marenco y Tetamanti, notó ciertas irregularidades en la vestimenta de quienes se presentaron como funcionarios policiales y decidió comunicarlo al 911. La alerta generó una rápida respuesta de las fuerzas de seguridad.

Los delincuentes, identificados como Claudio Di Scala y Marcelo Salinas, intentaron escapar en una camioneta Nissan Frontier pero, tras una breve persecución, fueron aprehendidos en la zona de la calle Cerrito y la 85. Se constató que un tercer cómplice logró escapar y permanece prófugo.

Incautación de objetos

Al realizar la inspección del vehículo, las fuerzas de seguridad encontraron celulares, una funda tipo pistolera y ropa con insignias de la Policía bonaerense. Esto refuerza la hipótesis de que los detenidos utilizando uniformes para llevar a cabo sus delitos. Ambos hombres, de 35 y 42 años, quedaron a disposición del fiscal Mariano Moyano y fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán.

Actividades delictivas previas y modus operandi

La banda de falsos policías ya contaba con antecedentes de robos en la ciudad. El primer hecho ocurrió el viernes 19 de septiembre, cuando cuatro hombres encapuchados ingresaron a una vivienda en el barrio Las Margaritas y golpearon a un hombre de 62 años, sustrayendo en el acto un iPhone 13, 20.000 dólares y $ 2 millones.

Ese mismo día, otra pareja fue sorprendida en su finca cerca del golf club Los Acantilados; allí los asaltantes también se presentaron como policías, golpearon al dueño y robaron diversas pertenencias. En un tercer hecho, el lunes 22 de septiembre, en el barrio Las Canteras, los delincuentes amenazaron a una pareja de ancianos, atándolos y robando varios objetos de valor y armas de fuego.

Las investigaciones revelan que Salinas posee antecedentes por delitos graves, incluyendo infracciones a la ley de drogas y robos armados.