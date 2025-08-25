banner ad

Castelli: Confirman que el hombre hallado muerto en Ruta 11 tenía un disparo en la cabeza

Francisco Díaz

La investigación por la muerte de un hombre hallado el fin de semana pasado en una alcantarilla de la Ruta 11 sumó un dato clave: la autopsia confirmó que presentaba un disparo en la cabeza.

El cuerpo había sido encontrado en la tarde del sábado por pescadores, a la altura del kilómetro 168, en inmediaciones de Cerro de La Gloria, un pequeño paraje rural del Partido de Castelli.

La víctima fue identificada como Juan Oscar Zarantonello, de 69 años quien registra domicilio en Chascomús aunque se presume que podría estar viviendo en la zona donde fue hallado su cuerpo sin vida.

Las autoridades judiciales trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar si se trató de un hecho criminal. La causa continúa con la recolección de pruebas y toma de declaraciones a posibles testigos para esclarecer el caso.

