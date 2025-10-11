Casi toda la provincia en alerta por tormentas fuertes, granizo y ráfagas de viento

Francisco Díaz
La Conferencia Industrial 2025 reunió a líderes del sector en La Plata y se impulsó el “nuevo contrato productivo”

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires durante este sábado del fin de semana largo.

Según el organismo, el fenómeno afectará a la mayoría de los distritos bonaerenses con tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.
Estas podrían estar acompañadas por:

  • Abundante caída de agua en cortos períodos,
  • Frecuente actividad eléctrica,
  • Granizo ocasional,
  • y ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

El SMN estimó valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunas zonas podrían registrarse montos superiores.

📋 RECOMENDACIONES DEL SMN

🔹 Situación🔹 Recomendación
Lluvias y tormentas fuertesEvitar actividades al aire libre.
Caída de granizoNo refugiarse bajo árboles.
Vientos intensosAsegurar objetos que puedan volarse.
Calles anegadasNo circular por zonas inundadas.
Electricidad y truenosDesconectar electrodomésticos y evitar el uso del teléfono.

Las condiciones del tiempo comenzarían a mejorar de forma gradual hacia el domingo, aunque se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y de la Agencia de Seguridad Vial bonaerense ante posibles cambios en el pronóstico.

Casi toda la Provincia en alerta

mapa alertas (1)
