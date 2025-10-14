Cámara Electoral confirmó: Espert seguirá en las boletas de La Libertad Avanza en Provincia

La Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó que los plazos para la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires ya han caducado, lo que implica que la imagen del economista José Luis Espert seguirá apareciendo en las boletas del partido La Libertad Avanza (LLA). Esta decisión fue emitida el pasado lunes.

¿Por qué se solicitó la reimpresión de las boletas?

La decisión de la CNE fue en respuesta a un planteo que pretendía eliminar la figura de Espert de las boletas, tras su incorporación a la coalición oficialista. Sin embargo, el tribunal fue claro al afirmar: “En esta etapa del proceso electoral, resulta imposible la reimpresión de las boletas únicas de papel de Provincia de Buenos Aires”.

El proceso de reimpresión de las boletas requiere seguir un protocolo específico que incluye diseño, aprobación e impresión, lo cual está estipulado en el Código Electoral Nacional. Según la CNE, este proceso ya se encontraba “precluído”, tal como lo había indicado la Junta Electoral Nacional del distrito.

Fechas clave en el proceso electoral

Un informe técnico de las autoridades del Correo fue crucial para la decisión de la CNE. Este documento establecía el 16 de octubre como la fecha límite para iniciar la distribución del material electoral en la provincia. Para que se podría llevar a cabo la reimpresión de nuevas boletas, el plazo exigía al menos cinco días de trabajo.

Así, la fecha límite para reimprimir las boletas se había vencido el viernes 10 de octubre. Sin embargo, la solicitud de reimpresión fue presentada al tribunal el sábado 11 y quedó a la espera del opinión del fiscal electoral a partir del domingo 12.

Implicaciones de la decisión de la CNE