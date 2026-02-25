Calendario oficial de feriados 2026: Fechas confirmadas y fines de semana largos

Con la llegada del 2026, los argentinos ya planifican sus descansos y escapadas turísticas basándose en el calendario oficial de feriados nacionales. Para este año, el Gobierno ha ratificado un esquema que combina fechas inamovibles, trasladables y los estratégicos días no laborables con fines turísticos, conocidos popularmente como “feriados puente”.

En total, el 2026 cuenta con una generosa oferta de fines de semana largos, sumando tres periodos extralargos de cuatro días y siete de tres días, lo que representa una oportunidad clave para el sector turístico y el descanso de los trabajadores.

Fines de semana extralargos: los descansos de 4 días

Este año se destacan tres momentos donde el descanso se extenderá por cuatro jornadas consecutivas, ideales para viajes de media distancia:

Día de la Memoria y Puente Turístico: Del sábado 21 al martes 24 de marzo. El lunes 23 fue decretado día no laborable con fines turísticos para empalmar con el feriado inamovible del martes 24.

Del sábado 21 al martes 24 de marzo. El lunes 23 fue decretado día no laborable con fines turísticos para empalmar con el feriado inamovible del martes 24. Semana Santa y Malvinas: Del jueves 2 al domingo 5 de abril. El jueves 2 coincide el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) con el Jueves Santo (día no laborable), seguido por el Viernes Santo (inamovible).

Del jueves 2 al domingo 5 de abril. El jueves 2 coincide el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) con el Jueves Santo (día no laborable), seguido por el Viernes Santo (inamovible). Día de la Virgen y Puente Turístico: Del sábado 5 al martes 8 de diciembre. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 es el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción.

Calendario completo de feriados inamovibles 2026

Son aquellas fechas que no se pueden trasladar, independientemente del día de la semana en que caigan:

1 de enero (jueves): Año Nuevo.

Año Nuevo. 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.

Carnaval. 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 3 de abril (viernes): Viernes Santo.

Viernes Santo. 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.

Día del Trabajador. 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.

Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables y puentes turísticos

Para maximizar el turismo interno, la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a mover ciertas fechas y fijar hasta tres días no laborables puente. Para 2026, el esquema de traslados y puentes es el siguiente:

Fecha Original Conmemoración Fecha de Feriado en 2026 17 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes Lunes 15 de junio 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. San Martín Lunes 17 de agosto 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Lunes 12 de octubre 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional Lunes 23 de noviembre

Además de estos traslados, se han confirmado los siguientes días no laborables con fines turísticos:

Lunes 23 de marzo.

Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.

Es importante recordar que, a diferencia de los feriados nacionales donde el descanso es obligatorio o se paga doble, en los “días no laborables” la decisión de otorgar el día libre queda a criterio del empleador en el sector privado, siendo el salario simple en caso de trabajarse.

Planificación escolar: Receso de invierno 2026

El Consejo Federal de Educación ha coordinado las fechas para las vacaciones de invierno, que se dividen según la jurisdicción para evitar el colapso de la infraestructura turística:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

Con este cronograma, el 2026 se presenta como un año con múltiples oportunidades para el descanso y la recreación, permitiendo a las familias argentinas organizar sus agendas con antelación y aprovechar los beneficios de la preventa en servicios turísticos.