Calendario oficial de feriados 2026: Fechas confirmadas y fines de semana largos

Denisse Helman
FERIADOS

Con la llegada del 2026, los argentinos ya planifican sus descansos y escapadas turísticas basándose en el calendario oficial de feriados nacionales. Para este año, el Gobierno ha ratificado un esquema que combina fechas inamovibles, trasladables y los estratégicos días no laborables con fines turísticos, conocidos popularmente como “feriados puente”.

En total, el 2026 cuenta con una generosa oferta de fines de semana largos, sumando tres periodos extralargos de cuatro días y siete de tres días, lo que representa una oportunidad clave para el sector turístico y el descanso de los trabajadores.

Samsung Galaxy S26 en Argentina: precios oficiales, preventa y el salto tecnológico de la nueva serie
Mirá también:

Samsung Galaxy S26 en Argentina: precios oficiales, preventa y el salto tecnológico de la nueva serie

Fines de semana extralargos: los descansos de 4 días

Este año se destacan tres momentos donde el descanso se extenderá por cuatro jornadas consecutivas, ideales para viajes de media distancia:

  • Día de la Memoria y Puente Turístico: Del sábado 21 al martes 24 de marzo. El lunes 23 fue decretado día no laborable con fines turísticos para empalmar con el feriado inamovible del martes 24.
  • Semana Santa y Malvinas: Del jueves 2 al domingo 5 de abril. El jueves 2 coincide el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (inamovible) con el Jueves Santo (día no laborable), seguido por el Viernes Santo (inamovible).
  • Día de la Virgen y Puente Turístico: Del sábado 5 al martes 8 de diciembre. El lunes 7 es día no laborable con fines turísticos y el martes 8 es el feriado inamovible de la Inmaculada Concepción.

Calendario completo de feriados inamovibles 2026

Son aquellas fechas que no se pueden trasladar, independientemente del día de la semana en que caigan:

  • 1 de enero (jueves): Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero (lunes y martes): Carnaval.
  • 24 de marzo (martes): Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril (jueves): Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril (viernes): Viernes Santo.
  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables y puentes turísticos

Para maximizar el turismo interno, la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a mover ciertas fechas y fijar hasta tres días no laborables puente. Para 2026, el esquema de traslados y puentes es el siguiente:

Fecha OriginalConmemoraciónFecha de Feriado en 2026
17 de junioPaso a la Inmortalidad del Gral. GüemesLunes 15 de junio
17 de agostoPaso a la Inmortalidad del Gral. San MartínLunes 17 de agosto
12 de octubreDía del Respeto a la Diversidad CulturalLunes 12 de octubre
20 de noviembreDía de la Soberanía NacionalLunes 23 de noviembre

Además de estos traslados, se han confirmado los siguientes días no laborables con fines turísticos:

  • Lunes 23 de marzo.
  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

Es importante recordar que, a diferencia de los feriados nacionales donde el descanso es obligatorio o se paga doble, en los “días no laborables” la decisión de otorgar el día libre queda a criterio del empleador en el sector privado, siendo el salario simple en caso de trabajarse.

Planificación escolar: Receso de invierno 2026

El Consejo Federal de Educación ha coordinado las fechas para las vacaciones de invierno, que se dividen según la jurisdicción para evitar el colapso de la infraestructura turística:

  • Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.
  • Del 13 al 24 de julio: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
  • Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

Con este cronograma, el 2026 se presenta como un año con múltiples oportunidades para el descanso y la recreación, permitiendo a las familias argentinas organizar sus agendas con antelación y aprovechar los beneficios de la preventa en servicios turísticos.

Calendario de Feriados 2026: Cuándo caen los próximos fines de semana largos y qué días son no laborables
Mirá también:

Calendario de Feriados 2026: Cuándo caen los próximos fines de semana largos y qué días son no laborables
ETIQUETAS
Compartir este artículo
feriados pba 2026 findes
Calendario de Feriados 2026: Cuándo caen los próximos fines de semana largos y qué días son no laborables
Provincia Sociedad
cambios vtv provincia 2026
VTV en Provincia de Buenos Aires: ¿Se elimina definitivamente o cambia el sistema? Lo que debés saber este 2026
Provincia
cuenta dni verduleria
Cuenta DNI en Marzo 2026: Todos los Descuentos, Vuelta al Cole y Nuevos Topes de Reintegro
Provincia
anses cuanto cobran jubilados
Jubilación 2026: ¿Qué pasó con la Moratoria ANSES y cuál es la única herramienta vigente para “salvar” tus aportes hoy?
Anses Sociedad
Boleto estudiantil pba
Boleto Estudiantil Provincia de Buenos Aires 2026: todo sobre la inscripción, requisitos y fechas clave
Provincia
Aumento vtv provincia buenos aires
Buscan eliminar la VTV en la provincia de Buenos Aires: “No salva vidas, es recaudatoria”
Provincia
fresco agradable
Miércoles fresco pero agradable: ¿cómo sigue el tiempo en los últimos días de febrero?
Provincia

Más leídas