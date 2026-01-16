Calendario de pagos ANSES febrero 2026: nuevos montos para jubilados con aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha definido el esquema de pagos para febrero de 2026, integrando el nuevo incremento por movilidad y la continuidad del refuerzo económico para los sectores de menores ingresos. Bajo la modalidad de actualización mensual establecida por el Decreto 274/2024, los haberes previsionales experimentarán una suba del 2,84%, cifra que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre pasado informado por el INDEC.

Este ajuste no solo impacta en las jubilaciones y pensiones, sino que se extiende a todas las prestaciones del sistema de seguridad social, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Nuevos montos: cuánto cobran los jubilados en febrero

Con la aplicación del porcentaje de inflación, el cuadro de haberes para el segundo mes del año queda configurado de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: El haber básico sube a $359.219,42 . Sumando el bono extraordinario de $70.000 , que el Gobierno ha decidido mantener para evitar la pérdida de poder adquisitivo, el total a cobrar alcanza los $429.219,42 .

El haber básico sube a . Sumando el bono extraordinario de , que el Gobierno ha decidido mantener para evitar la pérdida de poder adquisitivo, el total a cobrar alcanza los . Jubilación Máxima: Para quienes perciben los haberes más altos del sistema, el tope se eleva a $2.358.940,75 . Cabe recordar que este grupo no percibe el refuerzo de $70.000.

Para quienes perciben los haberes más altos del sistema, el tope se eleva a . Cabe recordar que este grupo no percibe el refuerzo de $70.000. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El monto se ubica en $287.375,54 , que con el bono llega a un total de $357.375,54 .

El monto se ubica en , que con el bono llega a un total de . Pensiones No Contributivas (PNC): Las prestaciones por Invalidez y Vejez quedan en $251.453,59, alcanzando los $321.453,59 con el bono. Por su parte, la Pensión para Madres de Siete Hijos se equipara a la jubilación mínima, percibiendo un total de $429.219,42 (haber más refuerzo).

Calendario de pagos febrero 2026

ANSES organiza el cronograma de acreditación de fondos según el último número del Documento Nacional de Identidad. Para este mes, las fechas confirmadas son las siguientes:

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 16 de febrero

DNI terminados en 6: 17 de febrero

DNI terminados en 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8: 19 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Consideraciones clave sobre el bono y los descuentos

Es importante destacar que el bono de $70.000 se liquida de manera proporcional para aquellos jubilados que perciben un monto superior a la mínima pero inferior al tope de $429.219,42. De esta forma, ningún beneficiario cobrará menos de esa cifra final.

En cuanto a los descuentos, los beneficiarios deben tener en cuenta que el aporte a la obra social (PAMI o la correspondiente según el caso) se calcula exclusivamente sobre el haber base, sin tomar en cuenta el monto del bono extraordinario.