Cae banda narco que operaba en la Costa Atlántica y era dirigida desde la cárcel de Dolores

Una investigación que se extendió durante cuatro meses permitió desarticular parte de una organización narco que distribuía drogas en distintas localidades de la Costa Atlántica bonaerense y Dolores, con la particularidad de que el jefe de la banda manejaba el negocio desde la cárcel.

La Delegación de Drogas Ilícitas Dolores llevó adelante seis allanamientos simultáneos en Ostende, Pinamar, Dolores y Lomas de Zamora, además de una requisa en la Unidad Penal N° 6 de Dolores, donde está alojado el cabecilla. En los procedimientos se secuestraron drogas, dinero, celulares y balanzas. Una mujer fue detenida en Ostende, mientras que el líder y otros dos sospechosos fueron notificados de la causa.

La investigación se inició en Pinamar bajo la coordinación de la fiscal Carina Galante.

En septiembre, ya había sido detenida en un hotel de Mar de Ajó una mujer paraguaya que distribuía estupefacientes en la región. El análisis de sus teléfonos permitió reconstruir el funcionamiento de la red y confirmar que el jefe seguía operando desde prisión a través de aplicaciones encriptadas.

Los operativos contaron con apoyo de las Secretarías de Seguridad de La Costa, Dolores, Pinamar y Villa Gesell, además de la Jefatura Departamental La Costa, lo que garantizó la seguridad durante la serie de allanamientos.