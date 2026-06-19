Caballito, el barrio más buscado para alquilar en caba

Pocos barrios porteños generan tanta demanda habitacional como Caballito. Los alquileres en caballito concentran una oferta muy activa y una base de inquilinos que se renueva constantemente, sostenida por un perfil diverso que incluye familias, profesionales y personas que buscan calidad de vida sin alejarse del centro. No es casualidad que en 2025 este barrio haya registrado más escrituras que cualquier otro de la ciudad: cuando hay demanda real, el mercado lo refleja en todos sus segmentos.

Por qué Caballito sigue siendo tan elegido

La respuesta corta es su ubicación. Caballito ocupa el centro geográfico exacto de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le da una conectividad difícil de igualar. Tiene acceso directo a las líneas A y B del subte, varias líneas de colectivos que cruzan la ciudad de punta a punta y está a distancia razonable de los grandes corredores comerciales y laborales. Para alguien que trabaja en el microcentro o en cualquier punto del AMBA, vivir en Caballito suele significar tiempos de traslado razonables sin tener que pagar los valores de barrios premium del norte porteño.

A eso se suma algo que no siempre tienen los barrios bien conectados: escala humana. Caballito tiene plazas, comercios de cercanía, mercados barriales, clubes de barrio y una vida cotidiana que no depende del auto ni de grandes centros comerciales. Esa combinación de conectividad y tranquilidad relativa es lo que hace que quien se muda ahí, en general, no tenga apuro por irse.

El perfil de quien alquila en Caballito

El inquilino típico de Caballito es alguien que prioriza la estabilidad sobre el glamour. No busca el departamento con vista a la Reserva Ecológica ni el loft en Palermo Soho, sino un lugar funcional, bien ubicado y en un barrio donde pueda hacer su vida sin depender de plataformas de delivery para todo. Familias con hijos en edad escolar, parejas jóvenes, profesionales que trabajan en modalidad híbrida y adultos mayores que valoran la infraestructura de servicios cercanos son los perfiles que más se repiten.

Esta diversidad de inquilinos es uno de los factores que explica la estabilidad del mercado. A diferencia de barrios donde la demanda depende del turismo o de la población universitaria, Caballito tiene una base de búsqueda constante que no fluctúa con las temporadas ni con los ciclos académicos.

Qué ofrece el mercado de alquiler hoy

La oferta de departamentos en alquiler en Caballito es amplia y variada. Hay unidades de uno, dos y tres dormitorios, tanto en edificios con amenities como en plantas bajas con jardín o en edificios más antiguos sin ascensor pero con buena distribución. El estado de las unidades varía mucho, y esa diferencia impacta directamente en el valor mensual.

Una de las particularidades del barrio es que conviven edificios de construcción reciente con stock de los años ochenta y noventa en buen estado de conservación. Eso genera un abanico de opciones que permite encontrar algo adecuado en distintos rangos, dependiendo de cuánto se priorice el equipamiento moderno frente a la amplitud de los metros cuadrados.

Las zonas más buscadas dentro del barrio suelen ser las que quedan cerca de Avenida Rivadavia y del Parque Centenario. El entorno del parque tiene un atractivo especial para familias: feria de libros los fines de semana, espacios verdes, buena oferta gastronómica en los alrededores y una tranquilidad que contrasta con el movimiento de las avenidas principales.

Lo que hay que tener en cuenta antes de buscar

Como en cualquier búsqueda de alquiler en CABA, conviene llegar con la documentación básica lista: DNI, recibos de sueldo de los últimos meses y una garantía definida. En Caballito, donde la rotación es moderada y los propietarios en general no tienen urgencia por cerrar, la negociación requiere estar preparado para moverse rápido cuando aparece una buena opción, porque las unidades bien ubicadas y en buen estado no suelen quedarse disponibles por mucho tiempo.

Las expensas son otro ítem a revisar con atención. Los edificios con amenities, sum, pileta o seguridad privada pueden tener costos de mantenimiento mensual significativos que se suman al alquiler base. En edificios más tradicionales, las expensas suelen ser más bajas, pero conviene verificar el estado de las instalaciones comunes antes de firmar cualquier contrato.