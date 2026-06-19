La asombrosa historia detrás del invento en 3d que un grupo de jóvenes argentinos le diseñó al "dibu" martínez

Mirar un partido de la Selección Argentina y movilizarse por una causa solidaria puede parecer un camino de dos vías separadas, pero un grupo de emprendedores tecnológicos demostró que la pasión y la innovación pueden fusionarse para cambiar vidas.

De un pequeño taller tecnológico a las manos del arquero de la Selección

Un grupo de jóvenes desarrolladores unió su conocimiento informático con las necesidades médicas cotidianas de muchas personas para dar vida a un proyecto de bioingeniería casera de vanguardia.

A través de la utilización de impresoras tridimensionales hogareñas, los técnicos lograron diseñar piezas anatómicas de alta complejidad orientadas a la estimulación y rehabilitación motriz.

Lo que comenzó como un ensayo solidario en un living barrial escaló rápidamente hasta transformarse en un obsequio personalizado para Emiliano “Dibu” Martínez en plena concentración del equipo nacional.

Qué son los extensores de dedos y cómo transforman la movilidad

Los dispositivos mecánicos denominados extensores de dedos son estructuras articuladas destinadas a personas con movilidad reducida, parálisis parciales o secuelas de accidentes en sus manos.

denominados extensores de dedos son estructuras articuladas destinadas a personas con movilidad reducida, parálisis parciales o secuelas de accidentes en sus manos. El mecanismo funciona mediante un sistema de tensores elásticos y encastres que aprovechan el movimiento natural de la muñeca para accionar la apertura y el cierre de las falanges artificiales.

y encastres que aprovechan el movimiento natural de la muñeca para accionar la apertura y el cierre de las falanges artificiales. Esta tecnología biomecánica permite a pacientes que perdieron la fuerza prensil volver a sujetar objetos cotidianos como vasos, cubiertos o herramientas de trabajo sin depender de asistencia externa.

Plástico ecológico y costos bajísimos para un desarrollo masivo

La estructura externa de las piezas está fabricada con filamentos de plástico PLA , un material biodegradable de origen vegetal que resulta hipoalergénico y sumamente liviano para el uso diario.

, un material biodegradable de origen vegetal que resulta hipoalergénico y sumamente liviano para el uso diario. El modelado digitalizado permite adaptar cada prótesis a las dimensiones exactas de la anatomía del usuario, logrando una personalización absoluta mediante software de código abierto.

mediante software de código abierto. Mientras una prótesis importada tradicional puede costar miles de dólares, este método de fabricación nacional reduce los costos de producción a valores menores a los $100 por los insumos básicos.

El inolvidable encuentro con el “Dibu” Martínez en la concentración

Los jóvenes lograron sortear los exigentes controles de seguridad de la delegación argentina para acercarle al arquero un modelo exclusivo diseñado con los colores celeste y blanco.

El futbolista se mostró sumamente receptivo con la iniciativa y se tomó el tiempo necesario para comprender el funcionamiento de los engranajes plásticos y el fin social que persigue el taller.

Como muestra de apoyo absoluto al proyecto, el referente de la Scaloneta estampó su firma en los prototipos, permitiendo que estas piezas especiales puedan ser exhibidas para visibilizar la importancia de la impresión tecnológica en la salud