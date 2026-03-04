El bono de $70.000 cumple dos años sin actualización: ¿Tendrá un aumento este 2026?

Llegamos a marzo de 2026 y el refuerzo económico para jubilados y pensionados marca un triste aniversario: exactamente dos años congelado en el mismo valor. Mientras el costo de vida en Argentina no da tregua, los adultos mayores que perciben la mínima se preguntan a diario si el Gobierno finalmente decidirá actualizar este monto que ha quedado completamente desfasado frente a las góndolas.

El atraso frente a la inflación y el plan de déficit cero

Desde su última actualización en marzo de 2024, la inflación acumulada ha pulverizado el poder de compra real de los $70.000. Para que el bono tuviera hoy el mismo impacto en el changuito del supermercado o en la farmacia que hace dos años, esta cifra debería superar los $180.000, según estimaciones de diversas consultoras económicas. El desfasaje representa una pérdida superior al 60% de su valor original, golpeando directamente el bolsillo de los sectores más vulnerables.

Es completamente comprensible la angustia de quienes dependen de este ingreso para llegar a fin de mes. Sin embargo, la decisión de mantener el monto del bono estático no es un olvido administrativo, sino una estricta estrategia financiera. La actual gestión utiliza la licuación de esta partida discrecional para reducir el gasto público real y sostener el superávit fiscal, el pilar innegociable de su programa económico.

Montos confirmados para marzo 2026: así quedan las escalas

Con el reciente aumento del 2,88% por movilidad basado en el IPC del INDEC, los haberes han tenido un leve repunte, pero el congelamiento del extra limita drásticamente la mejora de bolsillo. A partir del calendario de pagos de este mes, la jubilación mínima contributiva asciende a $369.600,88, estableciendo un nuevo piso previsional.

Al sumar el adicional fijo, ningún beneficiario de la categoría más baja cobrará $439.600,88 en total. A continuación, detallamos cómo se componen los ingresos garantizados de marzo para los principales grupos del sistema de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES):

Prestación de la Seguridad Social Haber Mensual (Marzo 2026) Refuerzo Extraordinario Ingreso Total de Bolsillo Jubilación Mínima (SIPA) $369.600,88 $70.000 $439.600,88 Pensión Universal Adulto Mayor (PUAM) $295.680,70 $70.000 $365.680,70 Pensiones No Contributivas (PNC) $258.720,62 $70.000 $328.720,62

Regla de tope máximo: quiénes quedan excluidos de la ayuda

El sistema actual establece un límite estricto de ingresos para determinar quiénes reciben la asistencia estatal. El Gobierno fijó un “techo” de $439.600,88; quienes superen esa cifra con su haber propio mensual dejarán de percibir el bono de manera definitiva, incluso si lo venían cobrando en meses anteriores. Esta dinámica genera un fuerte debate, ya que achata la pirámide previsional y penaliza a quienes aportaron durante más de 30 años.

Para los jubilados que se encuentran en la franja intermedia, se aplica una liquidación estrictamente proporcional. Por ejemplo, si un adulto mayor tiene un haber de $400.000, el organismo previsional le depositará únicamente $39.600,88 para alcanzar el tope mencionado, perdiendo el derecho a cobrar los $70.000 completos.

Condiciones operativas del pago extraordinario

A la hora de revisar el recibo de sueldo, es fundamental comprender la naturaleza contable de este depósito. El decreto oficial que prorroga el pago establece reglas claras sobre el funcionamiento del refuerzo dentro de la liquidación:

Carácter no remunerativo: El monto ingresa limpio, ya que no sufre ningún tipo de descuento por obra social (PAMI) ni aportes de otra índole.

El monto ingresa limpio, ya que no sufre ningún tipo de descuento por obra social (PAMI) ni aportes de otra índole. Exclusión del aguinaldo: Al no formar parte del haber genuino, el bono no se computa para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se paga a mitad y fin de año.

Al no formar parte del haber genuino, el bono no se computa para el cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC) que se paga a mitad y fin de año. Acreditación unificada: El dinero se deposita el mismo día que la jubilación en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni virtuales.

El dinero se deposita el mismo día que la jubilación en la cuenta bancaria habitual, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni virtuales. Límite por persona, no por beneficio: Si un titular cobra una jubilación y una pensión por viudez de forma simultánea, el tope máximo de ingresos se evalúa sobre la suma de ambos beneficios.

Perspectivas concretas de una recomposición a corto plazo

Frente a la asfixia económica que genera la inflación en los consumos básicos, la gran duda es si veremos un descongelamiento en los próximos meses de 2026. Basados en los datos oficiales y las prioridades actuales de la Casa Rosada, hay que ser realistas: actualmente no existe ningún proyecto en el Ministerio de Capital Humano para incrementar los $70.000.

Si bien la presión de las organizaciones de jubilados y los debates en el Congreso exigen una recomposición urgente, el Ejecutivo ha demostrado que mantendrá el equilibrio de las cuentas públicas por sobre cualquier presión social. Salvo que ocurra un giro imprevisto en la política macroeconómica o un mandato judicial ineludible, la dura realidad indica que los adultos mayores deberán seguir afrontando el 2026 con este valor congelado en el tiempo.