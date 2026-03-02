ANSES marzo 2026: Aumento del 2,88% y bono confirmado, así quedan las jubilaciones y la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo incremento para este mes de marzo de 2026. Bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los haberes mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán una suba del 2,88%.

Este ajuste, sumado a la continuidad del bono de refuerzo y el desembolso masivo de la Ayuda Escolar Anual, configura un esquema de pagos clave para el inicio del ciclo lectivo. A continuación, detallamos los montos definitivos y el calendario de pagos para que cada beneficiario sepa exactamente cuánto y cuándo cobra.

Jubilaciones y Pensiones: montos con bono incluido

El Gobierno ratificó el pago del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo. Aquellos que superen la mínima pero cobren menos de $439.600,88 recibirán un proporcional hasta alcanzar dicha cifra.

Jubilación Mínima: El haber base sube a $369.600,88. Con el bono de $70.000, el total a percibir es de $439.600,88 .

El haber base sube a $369.600,88. Con el bono de $70.000, el total a percibir es de . Jubilación Máxima: Se eleva a $2.487.063,95 (no percibe bono).

Se eleva a $2.487.063,95 (no percibe bono). PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): El haber queda en $295.680,70. Con el refuerzo, alcanza los $365.680,70 .

El haber queda en $295.680,70. Con el refuerzo, alcanza los . PNC (Pensiones No Contributivas) por Invalidez y Vejez: El monto base es de $258.720,62, llegando a $328.720,62 con el bono.

El monto base es de $258.720,62, llegando a con el bono. PNC para Madres de 7 hijos: Al estar equiparada a la mínima, cobrarán $439.600,88 final.

Asignaciones Familiares y AUH: el impacto de la Ayuda Escolar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) también se actualizan un 2,88%. Sin embargo, la gran novedad de marzo es la Ayuda Escolar Anual, que se fijó en un piso general de $85.000 por hijo para garantizar el inicio de clases.

AUH (Asignación Universal por Hijo): El monto total asciende a $132.814. El pago directo (80%) que recibe el titular en mano es de $106.251,20 . El 20% restante se acumula para la presentación de la Libreta a fin de año.

El monto total asciende a $132.814. El pago directo (80%) que recibe el titular en mano es de . El 20% restante se acumula para la presentación de la Libreta a fin de año. AUH por Discapacidad: El total es de $432.461, con un cobro neto de $345.968,80 .

El total es de $432.461, con un cobro neto de . Asignación Familiar por Hijo (SUAF): Para el primer rango de ingresos, el valor se ubica en $66.414 .

Para el primer rango de ingresos, el valor se ubica en . Complemento Leche (Plan Mil Días): Sube a $50.094 para titulares de AUH con niños de hasta 3 años.

Calendario de pagos marzo 2026: fechas por DNI

El cronograma presenta algunas modificaciones logísticas debido a los feriados del 23 (día no laborable turístico) y 24 de marzo (Día de la Memoria), lo que afectará principalmente a quienes cobran haberes superiores a la mínima.

Jubilados y Pensionados (Haberes Mínimos), AUH y SUAF:

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo

Jubilados que superan la mínima:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Trámites importantes a tener en cuenta

Es fundamental recordar que la Ayuda Escolar de $85.000 se deposita automáticamente solo si el certificado de escolaridad del año anterior fue presentado correctamente. Si el beneficio no se liquida este mes, el titular tiene tiempo de cargar el formulario PS 2.68 a través de Mi ANSES para cobrarlo a los 60 días de la presentación.

Por otro lado, los topes de ingresos para cobrar SUAF se actualizaron: el límite máximo individual pasó a $2.722.595 y el familiar a $5.445.190 brutos.