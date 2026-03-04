Bono de ANSES confirmado para marzo 2026: quiénes lo cobran y cuál es el nuevo tope

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el pago de un refuerzo económico extraordinario para el mes de marzo de 2026. Esta medida se complementa con el aumento por movilidad, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en enero, estableciendo así un nuevo escenario en los ingresos del sector pasivo argentino.

Frente al constante reajuste de la economía, el Gobierno nacional dispuso sostener este bono de carácter no remunerativo con el propósito de garantizar un piso de ingresos básico.

Beneficiarios directos del refuerzo económico completo

El esquema de pagos diseñado por el organismo previsional estipula que el bono está destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Este universo abarca a distintas prestaciones que se encuentran en la base de la pirámide del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Concretamente, quienes perciben el haber mínimo garantizado recibirán el total de esta asistencia económica sin quitas. Según la reciente resolución oficial, la jubilación mínima en marzo se ubica en $369.636, lo que habilita a este grupo mayoritario a sumar la totalidad del extra de manera directa.

Asimismo, el decreto presidencial incluye dentro del cobro del bono completo a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC), tanto en la categoría por invalidez o vejez, como para madres de siete o más hijos.

Sistema de cobro proporcional para ingresos intermedios

Un aspecto fundamental de la normativa vigente es que el pago del bono no es excluyente para quienes ganan por encima del haber base, sino que se aplica un mecanismo de equidad. Aquellos jubilados que superan los $369.636 pero no alcanzan el nuevo techo fijado, acceden a un bono proporcional calculado de forma automática.

El objetivo central de esta medida es que ningún titular de una prestación contributiva cobre un total inferior al nuevo tope oficial. Por lo tanto, ANSES abona la diferencia exacta entre el haber mensual bruto del jubilado y el límite máximo establecido para este mes, evitando así distorsiones en la escala de cobros.

Para graficar esta situación con un caso práctico: si un beneficiario cuenta con un haber mensual de $400.000, el Estado le depositará un extra de $39.636. De esta forma, esa persona alcanza exactamente el límite de los $439.636 estipulados por la última actualización gubernamental.

Límite de ingresos definitivo y exclusiones del sistema

El ajuste por inflación mensual aplicado a las jubilaciones modifica automáticamente el techo de ingresos para recibir asistencia del Estado, ya que el monto máximo del bono se mantiene congelado en $70.000. Esto establece una línea de corte muy clara y estricta para los pagos correspondientes al tercer mes del año.

En términos prácticos y de bolsillo, los jubilados que perciban haberes superiores a $439.636 quedan totalmente excluidos del bono. Este grupo únicamente verá reflejado en sus recibos de sueldo el incremento del 2,9% derivado de la fórmula de movilidad, sin ningún tipo de compensación adicional.

Detalles técnicos y condiciones del cobro en la cuenta sueldo

Para llevar tranquilidad a los millones de beneficiarios en todo el país, ANSES aclaró que el pago de esta asistencia económica se realiza de forma totalmente automática. Esto significa que no se requiere realizar ningún trámite previo presencial en oficinas ni virtual a través de la plataforma Mi ANSES.

Además, al tratarse de un concepto extraordinario no remunerativo, el bono de $70.000 no sufre ningún tipo de descuento de PAMI u otra obra social, ni tampoco aportes sindicales. Sin embargo, es vital que los titulares recuerden que este monto extra no se computará para el cálculo del próximo aguinaldo (SAC) ni genera derechos adquiridos para futuras movilidades.

Cronograma de acreditación según el tipo de prestación

La distribución de los fondos se organiza de forma escalonada respetando el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Este mecanismo bancario permite ordenar el flujo de personas en las sucursales y garantizar que el dinero llegue en tiempo y forma a cada sector social.

Pensiones No Contributivas (PNC): Sus titulares son los primeros en cobrar a partir del lunes 9 de marzo de 2026 , comenzando puntualmente por los documentos terminados en 0 y 1.

Sus titulares , comenzando puntualmente por los documentos terminados en 0 y 1. Jubilados de la mínima: El depósito unificado de sus haberes junto con el bono inicia de manera consecutiva al pago de las PNC , respetando la finalización de su DNI.

El depósito unificado de sus haberes junto con el bono , respetando la finalización de su DNI. Jubilados por encima de la mínima: Al quedar excluidos del bono completo, cobran únicamente su haber con el 2,9% de aumento hacia la cuarta semana del mes.

Valores consolidados de las prestaciones para el tercer mes del año

Para facilitar la comprensión del nuevo escenario económico previsional y evitar confusiones en los cajeros, el siguiente cuadro detalla los montos finales de bolsillo que percibirán los distintos grupos tras la aplicación del aumento por movilidad y la suma del refuerzo extraordinario oficial.