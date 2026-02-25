Becas Progresar 2026: ANSES confirmó el inicio de inscripciones, montos y nuevos requisitos paso a paso

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación y en conjunto con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), dio inicio formal al proceso de inscripción para las Becas Progresar 2026. Este programa, fundamental para el sostenimiento de las trayectorias educativas en Argentina, presenta este año actualizaciones clave en sus montos, topes de ingresos y condiciones de permanencia que todo estudiante debe conocer.

Fechas confirmadas para la inscripción 2026

La ventana de inscripción para todas las líneas del programa (Obligatorio, Superior y Trabajo) se encuentra habilitada desde la última semana de febrero y, según estimaciones oficiales, permanecerá abierta hasta finales de marzo o mediados de abril, dependiendo de la prórroga que determine el Gobierno Nacional. Es vital realizar el trámite con tiempo, ya que la evaluación de ANSES puede demorar entre 30 y 60 días hábiles.

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en 2026

Para este ciclo lectivo, el monto total de la beca se ha fijado en 35.000 pesos mensuales. Sin embargo, es importante entender el esquema de pago de ANSES para evitar confusiones:

Pago mensual (80%): Los beneficiarios reciben 28.000 pesos de forma directa cada mes en su cuenta bancaria o billetera virtual.

Los beneficiarios reciben 28.000 pesos de forma directa cada mes en su cuenta bancaria o billetera virtual. Retención (20%): Los 7.000 pesos restantes se acumulan mensualmente. Este monto total retenido (que puede sumar más de 80.000 pesos al año) se entrega en un único pago al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante acredite su condición de alumno regular o cumpla con los requisitos de aprobación de materias.

Requisitos actualizados para cada línea

El Gobierno ha endurecido algunos controles de presencialidad y avance académico. Estos son los filtros principales:

Progresar Obligatorio (Primaria y Secundaria)

Edad: Entre 16 y 24 años.

Condición: Ser alumno regular y cumplir con el esquema de vacunación nacional.

Compromiso: Realizar obligatoriamente los cursos de orientación vocacional y laboral que asigne el programa.

Progresar Superior (Terciario y Universitario)

Edad: Ingresantes de 17 a 24 años; estudiantes avanzados hasta los 30 años.

Excepciones: Estudiantes de Enfermería no tienen límite de edad.

Académico: Haber aprobado al menos el 50% de las materias correspondientes al año anterior para renovar el beneficio.

Progresar Trabajo (Cursos de formación profesional)

Edad: De 18 a 24 años, extendiéndose hasta los 40 para quienes no tengan empleo formal registrado.

Formación: El curso debe estar avalado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

En todas las líneas, el tope de ingresos familiares sigue siendo de 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si el grupo familiar supera este monto, la solicitud será rechazada automáticamente por el sistema de cruce de datos de ANSES.

Guía paso a paso para anotarse online

El trámite es gratuito y 100% digital. No requiere gestores ni intermediarios.