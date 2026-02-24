Inscripción Becas Progresar 2026: fechas y requisitos actualizados para no perder el beneficio

La espera terminó antes de lo previsto. ANSES y el Ministerio de Capital Humano habilitaron oficialmente la inscripción a las Becas Progresar 2026 desde esta semana de febrero, adelantándose al calendario habitual de marzo. Esta medida busca agilizar la carga de datos para los estudiantes de todo el país, con especial impacto en la Provincia de Buenos Aires, donde reside el mayor porcentaje de beneficiarios.

Si sos estudiante de nivel secundario, terciario, universitario o de cursos de formación profesional, ya podés gestionar tu solicitud. A continuación, analizamos en profundidad los montos vigentes, el cálculo exacto del tope de ingresos con la actualización del Salario Mínimo de febrero y el paso a paso para no cometer errores en el formulario.

Montos confirmados y fechas de cobro 2026

Una de las consultas más recurrentes es el valor de la ayuda económica. Al día de hoy, 24 de febrero de 2026, el Gobierno mantiene el monto bruto de la beca en $35.000 mensuales. Si bien se espera una posible actualización durante el año lectivo dada la inflación, por el momento no se ha oficializado un decreto de aumento.

El esquema de pago funciona de la siguiente manera para las líneas de Educación Obligatoria y Superior:

Monto de bolsillo (80%): Recibís $28.000 directamente en tu cuenta mes a mes.

Recibís directamente en tu cuenta mes a mes. Retención (20%): Los $7.000 restantes se acumulan y se pagan al finalizar el ciclo, una vez que la institución certifica tu regularidad académica.

Tabla de Requisitos Económicos: el nuevo tope de ingresos

El filtro más importante para la aprobación es el nivel de ingresos. La normativa establece que la suma de los ingresos de tu grupo familiar no debe superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Con la actualización del SMVM en febrero y marzo de 2026, los límites se han modificado.

Consultá esta tabla para saber si tu familia entra en el rango permitido:

Mes de Referencia Valor 1 SMVM Tope Máximo Familiar (3 SMVM) Febrero 2026 $346.800 $1.040.400 Marzo 2026 $352.400 $1.057.200

Fuente: Estimación en base a Resolución del Consejo del Salario vigente a febrero 2026. Si tus ingresos familiares superan la columna derecha, la beca será rechazada.

Paso a paso: cómo inscribirse correctamente desde el celular

El trámite es 100% virtual y gratuito. No necesitás intermediarios ni gestores. Para los usuarios de la Provincia de Buenos Aires, se recomienda realizar la carga fuera del horario pico (por la mañana temprano o tarde en la noche) para evitar la saturación de la web.

Ingreso a la plataforma: Entrá a argentina.gob.ar/progresar o descargá la App Progresar+. Usuario: Ingresá con tu usuario y contraseña. Si es la primera vez, creá un usuario nuevo. Tip: Anotá la contraseña, recuperarla suele ser un proceso lento. Datos Personales: Actualizá tu domicilio, teléfono y correo electrónico. Es vital que el mail sea uno que uses frecuentemente, ya que ahí llegarán las notificaciones. Encuesta: Completá la encuesta socioeconómica. Sé preciso con los datos laborales de tu familia, ya que ANSES cruza esta información automáticamente. Datos Académicos: Elegí tu línea de beca (Obligatorio, Superior, Enfermería o Trabajo). Seleccioná tu provincia (ej: Buenos Aires), municipio e institución. Finalización: Hacé clic en “Finalizar Inscripción” y descargá el comprobante. Sin este comprobante, no tenés constancia de haberte anotado.

Requisitos académicos y líneas disponibles

Además de lo económico, cada línea tiene exigencias específicas que debés cumplir para ser aprobado:

Progresar Obligatorio (16 a 24 años): Debés ser alumno regular. Recordá que existe el requisito de vacunación y, en muchos casos, la obligación de realizar un Curso de Orientación Vocacional .

Debés ser alumno regular. Recordá que existe el requisito de vacunación y, en muchos casos, la obligación de realizar un . Progresar Superior (17 a 24 años): Para estudiantes de institutos terciarios y universidades. Se extiende hasta los 30 años si estás avanzado en la carrera. Debés tener el 50% de las materias aprobadas según tu plan de estudios (para renovantes).

Para estudiantes de institutos terciarios y universidades. Se extiende hasta los 30 años si estás avanzado en la carrera. Debés tener el 50% de las materias aprobadas según tu plan de estudios (para renovantes). Progresar Enfermería: Sin límite de edad, destinado a quienes cursen la carrera en institutos habilitados.

Sin límite de edad, destinado a quienes cursen la carrera en institutos habilitados. Progresar Trabajo: Para cursos de formación profesional avalados por el INET. El límite de edad se extiende hasta los 40 años si no tenés trabajo formal registrado.

¿Hasta cuándo hay tiempo?

Aunque la inscripción acaba de abrir en febrero, los períodos de cierre suelen ser estrictos. Generalmente, para las líneas Obligatorio y Superior, el formulario permanece abierto hasta finales de marzo o abril. No obstante, se recomienda no esperar al último día: si el sistema detecta inconsistencias en tus datos (como una escuela mal registrada), necesitarás tiempo para realizar el reclamo en la institución antes del cierre.