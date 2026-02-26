Beca Progresar 2026: todo lo que necesitás saber para asegurar tu inscripción y cobrar el beneficio

El inicio del ciclo lectivo trae consigo una de las consultas más frecuentes por parte de estudiantes en la Provincia de Buenos Aires y en todo el país: la apertura de la Beca Progresar 2026. Administrada por la ANSES y la Secretaría de Educación (dependiente del Ministerio de Capital Humano), esta asistencia económica es una herramienta fundamental para miles de jóvenes que buscan terminar sus estudios obligatorios, cursar una carrera terciaria o universitaria, o capacitarse en un oficio con salida laboral.

Con las inscripciones habilitadas desde finales de febrero de 2026, resulta indispensable conocer al detalle las fechas, los montos actualizados y los estrictos topes de ingresos para no quedar excluido del programa. La alta demanda y el cruce de datos cada vez más riguroso exigen que los postulantes realicen el trámite con precisión. A continuación, desglosamos a fondo todo lo que necesitás saber para anotarte hoy mismo sin cometer errores.

Montos de la Beca Progresar 2026: ¿Cuánto y cómo se cobra?

Una de las mayores expectativas cada año gira en torno a la actualización de los montos frente a la situación económica. Para el inicio de este 2026, el valor general de la Beca Progresar se mantiene establecido en $35.000 mensuales para todas sus líneas de asistencia. Sin embargo, es vital entender el mecanismo de liquidación que aplica la ANSES, ya que el dinero no se deposita de manera íntegra todos los meses.

El sistema de pago funciona mediante un esquema de retención destinado a garantizar la continuidad escolar de los estudiantes:

Cobro mensual (80%): Se acreditan $28.000 de forma directa en la cuenta bancaria (CBU) asignada al beneficiario, cobrables a través de la tarjeta de débito correspondiente.

Se acreditan de forma directa en la cuenta bancaria (CBU) asignada al beneficiario, cobrables a través de la tarjeta de débito correspondiente. Retención anual (20%): Los $7.000 restantes de cada mes se retienen y se acumulan. Este monto total se libera de forma retroactiva una vez que el estudiante presenta el certificado que demuestra haber cumplido con la regularidad académica al finalizar el ciclo lectivo.

Líneas de asistencia: ¿cuál te corresponde según tu perfil?

El programa no es un bloque único, sino que está dividido en cuatro grandes categorías pensadas para abarcar distintos perfiles y etapas educativas. Identificar correctamente la línea que se ajusta a tu situación académica y edad es el primer paso obligatorio para garantizar la aprobación de tu solicitud.

Línea de Beca Rango de edad requerido Nivel educativo o enfoque principal Progresar Obligatorio 16 a 24 años Orientado a estudiantes que cursan la escuela primaria y secundaria. Progresar Superior 17 a 24 años (ingresantes)

Hasta 30 años (avanzados) Destinado a alumnos de carreras universitarias y terciarias en instituciones públicas. Progresar Enfermería Sin límite de edad Exclusivo para estudiantes de la carrera de enfermería, buscando potenciar el sistema de salud. Progresar Trabajo 18 a 24 años

(Hasta 40 años sin empleo formal) Enfocado en cursos de formación profesional y oficios avalados por el INET.

El requisito socioeconómico: cómo calcular el límite de ingresos familiares

Para ser aceptado en el programa, no solo basta con estar inscripto en una institución educativa. El Estado realiza un cruce de datos socioeconómicos muy estricto a través de las bases de ANSES y AFIP. El requisito excluyente de mayor peso es que los ingresos formales del estudiante y los de su grupo familiar conviviente no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Es crucial mantener los datos del grupo familiar actualizados en Mi ANSES, ya que si el sistema detecta ingresos superiores al tope permitido (sumando sueldos en blanco, jubilaciones, o pensiones de los padres), la beca será denegada automáticamente. Cabe destacar que este límite salarial tiene excepciones únicamente para titulares de una Pensión No Contributiva por Invalidez.

Compatibilidad clave: Un dato fundamental para las familias de la Provincia de Buenos Aires y todo el territorio nacional es que el cobro de la Beca Progresar es totalmente compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y con la Tarjeta Alimentar, permitiendo unificarlas para potenciar la asistencia en el hogar.

Controles estrictos: regularidad académica y nuevos cursos

A partir de las últimas actualizaciones del reglamento, el Ministerio ha endurecido los controles de rendimiento para asegurar que los fondos lleguen a quienes realmente sostienen el esfuerzo de sus estudios durante todo el año.

En el Nivel Superior: Los estudiantes avanzados ya no solo deben presentar el certificado de alumno regular, sino que están obligados a acreditar la aprobación de al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudio del año anterior.

Los estudiantes avanzados ya no solo deben presentar el certificado de alumno regular, sino que están obligados a acreditar la aprobación de al menos el 50% de las materias correspondientes al plan de estudio del año anterior. En el Nivel Obligatorio: Además de la asistencia a clases y no adeudar materias de forma excesiva, los beneficiarios deberán participar en Cursos de Orientación Vocacional y Laboral como requisito excluyente para percibir la totalidad de las cuotas asignadas.

Además de la asistencia a clases y no adeudar materias de forma excesiva, los beneficiarios deberán participar en como requisito excluyente para percibir la totalidad de las cuotas asignadas. Salud preventiva: Se mantiene como condición innegociable contar con el calendario de vacunación obligatorio completo o en proceso de actualización según la franja etaria del solicitante.

Paso a paso definitivo: cómo anotarse online sin cometer errores

El trámite es completamente gratuito, 100% digital y no requiere de intermediarios ni gestores externos, lo cual es vital para evitar posibles estafas. Las inscripciones se canalizan pura y exclusivamente a través de las plataformas oficiales del Estado. Seguí estas instrucciones detalladas para completar tu alta de forma segura:

Acceso al portal: Ingresá a la plataforma web oficial a través de argentina.gob.ar/progresar o descargá de forma segura la aplicación móvil Progresar+ desde la tienda de aplicaciones de tu celular. Creación de usuario: Iniciá sesión. Si es tu primera vez en la plataforma, deberás crear un perfil nuevo utilizando tu número de CUIL y generando una contraseña segura. Actualización de datos personales: Rellená el formulario de la sección “Datos Personales”. Verificá exhaustivamente que tu domicilio, correo electrónico y números de teléfono sean correctos y coincidan con los que figuran en tu perfil de Mi Argentina. Encuesta socioeconómica: Completá este paso obligatorio donde deberás detallar con total sinceridad tu situación habitacional, tu condición laboral y la composición exacta de tu hogar. Registro académico: En la sección “Datos Académicos”, seleccioná cuidadosamente la línea de beca a la que aplicás (Obligatorio, Superior, Trabajo o Enfermería). Luego, elegí tu provincia, tu localidad y buscá en el menú desplegable la institución educativa oficial en la que vas a cursar durante este 2026. Envío y constancia: Revisá que no haya errores de tipeo en ningún campo, aceptá los términos y hacé clic en finalizar inscripción. El sistema te otorgará un comprobante de postulación que debés guardar y tener a mano.

¿Cómo saber si tu solicitud fue aprobada y cuándo cobrás?

Una vez enviada la solicitud de manera exitosa, tu expediente entra en un período de evaluación conjunta. El Estado se toma habitualmente entre 30 y 60 días para realizar la certificación académica con la institución educativa y el cruce patrimonial automático con la base de datos de AFIP.

Para conocer el resultado de la evaluación, no recibirás un correo ni un llamado telefónico. Deberás ingresar periódicamente a la web de Progresar con tu usuario y contraseña, y verificar la sección “Estado de mi solicitud“. Si el resultado es positivo y figura como “Aprobado“, la ANSES te asignará automáticamente una fecha de cobro según la terminación de tu DNI, la cual podrás consultar mes a mes en el calendario de pagos oficial del organismo.