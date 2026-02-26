Ayuda Escolar 2026: ANSES confirmó el pago y hay sorpresa para el bolsillo de las familias

El inicio del ciclo lectivo en la Argentina trae consigo una de las mayores preocupaciones para la economía doméstica: el costo de la canasta escolar. En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha finalizado las liquidaciones para el mes de marzo, confirmando cuánto dinero recibirán efectivamente los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Mientras la inflación acumulada ha golpeado fuertemente los precios de útiles, indumentaria y calzado, existía una gran expectativa sobre un posible ajuste en este beneficio anual. Sin embargo, la confirmación oficial de los montos a depositar ha generado controversia por la diferencia entre el valor nominal y el poder de compra real. A continuación, detallamos la cifra exacta, la “letra chica” de la liquidación y el calendario de pagos confirmado.

El monto oficial de marzo: ¿Aumento o congelamiento?

Tras la actualización de las tablas de asignaciones familiares, se ha corroborado lo que muchos temían. A pesar de la suba de precios registrada en el último año, el Gobierno ha decidido mantener el mismo valor que se abonó en 2025.

El monto final de bolsillo que recibirán las familias en marzo será de $85.000 por cada hijo en edad escolar.

¿Por qué no aumentó si hubo inflación? La explicación técnica radica en la composición del pago. El monto está formado por el valor base de la asignación (que sí sube por movilidad) más un bono complementario. Al aumentar el valor base por ley, el Estado redujo proporcionalmente el bono extra, resultando en una suma final idéntica a la del año pasado. En términos reales, esto representa una licuación del beneficio frente al costo de la canasta escolar actual.

Calendario de pagos: Cuándo se acredita el dinero

El pago de la Ayuda Escolar se realiza de manera automática junto con la asignación mensual (AUH o SUAF) en la misma cuenta bancaria de siempre. No es necesario realizar un trámite adicional para el cobro si ya presentaste el certificado el año anterior. Las fechas de cobro para marzo se organizan según la terminación del DNI del titular.

Terminación DNI Fecha de Acreditación 0 Lunes 9 de marzo 1 Martes 10 de marzo 2 Miércoles 11 de marzo 3 Jueves 12 de marzo 4 Viernes 13 de marzo 5 Lunes 16 de marzo 6 Martes 17 de marzo 7 Miércoles 18 de marzo 8 Jueves 19 de marzo 9 Viernes 20 de marzo

Cronograma estimado de pagos ANSES para el inicio del ciclo lectivo.

Quiénes cobran automático y quiénes deben hacer el trámite urgente

Uno de los errores más comunes es esperar el pago sin verificar el estado del trámite. Existen dos grupos bien diferenciados de beneficiarios:

Cobro Masivo (Automático): Corresponde a quienes presentaron el Certificado de Escolaridad (Formulario PS 2.68) cumpliendo los plazos del ciclo lectivo anterior. ANSES cruza los datos y deposita los $85.000 directamente en marzo.

Corresponde a quienes presentaron el (Formulario PS 2.68) cumpliendo los plazos del ciclo lectivo anterior. ANSES cruza los datos y deposita los $85.000 directamente en marzo. Cobro Contra-Presentación: Si no presentaste el certificado el año pasado o es la primera vez que tu hijo entra al sistema escolar, no vas a cobrar en marzo. Deberás cargar el formulario en Mi ANSES y el pago se activará a los 60 días de realizado el trámite.

Nuevos topes de ingresos para no quedar excluido

Aunque el monto a cobrar se mantuvo fijo, lo que sí se modificó es el umbral de ingresos permitidos para acceder al sistema de Asignaciones Familiares (SUAF). Es vital revisar esto, ya que un aumento nominal en tu sueldo podría dejarte fuera del beneficio.

Para este ciclo lectivo, los topes de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) vigentes para la Ayuda Escolar son los siguientes:

Tope Máximo Familiar: El ingreso total del hogar no debe superar los $5.292.758 brutos mensuales.

El ingreso total del hogar no debe superar los $5.292.758 brutos mensuales. Tope Máximo Individual: Ninguno de los padres puede cobrar, por sí solo, más de $2.646.379 brutos.

Atención con esto: La regla es estricta. Si entre los dos padres suman menos de 5 millones, pero uno solo de ellos gana $2.700.000, la familia entera queda excluida del cobro de la Ayuda Escolar y de las asignaciones mensuales.

Paso a paso: Cómo verificar tu liquidación

Antes de ir al cajero, se recomienda verificar que la liquidación esté cargada correctamente para evitar sorpresas. El proceso es digital y gratuito: