Beca Progresar 2025: cómo ganar cuotas extra con actividades y buen rendimiento

Las becas destinadas a estudiantes argentinos representan una ayuda clave para garantizar la continuidad educativa. En este sentido, el programa Progresar, administrado por el Ministerio de Capital Humano, ofrece distintos beneficios económicos que no solo se limitan al pago mensual regular, sino que también incluyen estímulos adicionales para quienes cumplan con determinados requisitos.

Qué es la beca Progresar Obligatorio

La línea Progresar Obligatorio está dirigida a estudiantes que cursan primaria, secundaria y la educación de jóvenes y adultos. Su objetivo es brindar un apoyo económico mensual a fin de acompañar la trayectoria educativa de los beneficiarios.

Además del pago habitual, existe la posibilidad de acceder a cuotas adicionales de estímulo, siempre y cuando se cumplan con las actividades formativas y el rendimiento académico establecido.

Actividades de extensión formativa aceptadas

Para cobrar las cuotas extra, los beneficiarios deben realizar una actividad de extensión formativa, que puede llevarse a cabo de manera presencial o virtual, con o sin tutor. Algunas de las opciones habilitadas son:

Cursos

Talleres

Seminarios

Charlas

Jornadas

Muestras

Debates

El único requisito es que estén vinculadas a la formación del estudiante y complementen su trayectoria educativa. La institución educativa es la responsable de certificar la actividad y subir la información al sistema oficial.

Cuotas adicionales por convocatoria

El beneficio depende de la convocatoria a la que haya ingresado cada estudiante:

Primera convocatoria 2025 : acceden a dos cuotas adicionales.

: acceden a dos cuotas adicionales. Segunda convocatoria 2025: acceden a una cuota adicional.

Pasos para cobrar las cuotas estímulo

Los estudiantes que forman parte de Progresar Obligatorio deben cumplir con tres pasos concretos para recibir el pago adicional:

Realizar una actividad de extensión formativa.

Cargar el certificado correspondiente en la plataforma oficial antes del 30 de noviembre .

. Solicitar a la institución educativa que valide el registro antes del 30 de diciembre.

Cuotas extra por buen rendimiento académico

Además de las cuotas vinculadas a la extensión formativa, los beneficiarios pueden obtener un plus económico por su desempeño escolar. Si finalizan el ciclo lectivo sin materias pendientes, reciben un pago adicional según su convocatoria: