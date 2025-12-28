Banco Provincia lanzó un nuevo préstamo para comprar motos: cómo funciona la financiación digital

En un contexto donde la movilidad se volvió una necesidad clave para el día a día, las entidades financieras buscan agilizar el acceso a bienes durables con propuestas más simples y digitales. En esa línea, el Banco Provincia sumó una nueva alternativa pensada para quienes evalúan adquirir una moto sin atravesar procesos largos ni trámites presenciales.

Cómo es el nuevo préstamo del Banco Provincia para comprar motos

El Banco Provincia presentó una línea de crédito específica para la compra de motos, que se gestiona directamente en concesionarias adheridas y se completa de forma 100% digital. La operatoria está diseñada para que el cliente pueda iniciar y finalizar el trámite desde el punto de venta, sin necesidad de presentar papeles adicionales.

La propuesta apunta a facilitar el acceso a un medio de transporte ágil, con condiciones financieras definidas y un esquema de cuotas mensuales previsible.

Montos, plazos y tasas del crédito para motos

El préstamo permite financiar una parte importante del valor del vehículo, con opciones de devolución flexibles según el perfil del solicitante.

Las principales condiciones son:

Monto máximo : hasta $10.000.000

: hasta $10.000.000 Plazos disponibles : 9, 12, 18, 24 o 36 meses

: 9, 12, 18, 24 o 36 meses Tasa fija desde 55% TNA para quienes cobran sus haberes en el Banco Provincia

desde 55% TNA para quienes cobran sus haberes en el Banco Provincia Tasa fija desde 57% TNA para clientes que no perciben haberes en la entidad

Las cuotas son mensuales y se debitan de manera automática de la cuenta bancaria, lo que permite mantener un control claro del gasto durante toda la vigencia del crédito.

Quiénes pueden acceder a la línea de financiamiento

La línea está orientada a personas que cuenten con calificación crediticia vigente, requisito que el banco evalúa al momento de iniciar la solicitud desde la concesionaria.

Está pensada tanto para:

Clientes del Banco Provincia

Personas que cobran o no sus haberes en la entidad

Usuarios que buscan una alternativa rápida para acceder a una moto

La aprobación y la oferta de financiación se informan en el mismo momento de la operación.

Cómo es el trámite digital en concesionarias adheridas

El proceso se inicia directamente en el local donde se elige la moto. Allí, el comercio genera una oferta personalizada de financiación a través del Banco Provincia.

El paso a paso incluye:

Selección del vehículo en una concesionaria adherida

Evaluación crediticia en el momento

Recepción de la propuesta de préstamo

Confirmación digital desde Cuenta DNI o Home Banking BIP

Todo el procedimiento se completa sin papeles ni gestiones presenciales adicionales, lo que reduce tiempos y simplifica la operatoria.

Dónde consultar las concesionarias adheridas

La lista de concesionarias y comercios que cuentan con esta línea de financiamiento se puede consultar a través de los canales oficiales del Banco Provincia, lo que permite verificar previamente si el punto de venta elegido forma parte de la promoción.