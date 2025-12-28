¡Atención conductores! cuánto cuesta la multa por VTV vencida en la Provincia de Buenos Aires

A pocos días de comenzar las vacaciones de verano 2026, los controles en las rutas bonaerenses se intensifican. Circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día puede costarte muy caro y la retención de tu licencia.

La temporada de verano está a la vuelta de la esquina y miles de argentinos se preparan para salir a las rutas, especialmente hacia la Costa Atlántica. Sin embargo, antes de cargar el auto, hay un trámite fundamental que debés revisar: la VTV. En la Provincia de Buenos Aires, las sanciones por no tener este documento al día se han actualizado y los montos para este diciembre de 2025 son realmente elevados.

Si tenés planeado viajar, es clave que sepas que el valor de las multas se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo precio está atado al valor del litro de nafta de mayor octanaje.

VTV vencida: El valor de la multa en diciembre 2025

Para este bimestre (noviembre-diciembre), el valor de la Unidad Fija en la Provincia de Buenos Aires se fijó en $1.711,00. Este valor se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre, momento en el cual podría sufrir una nueva actualización.

Según la normativa vigente, circular sin haber realizado la VTV o con la oblea vencida es considerado una falta grave. Las sanciones oscilan entre las 300 y las 1.000 UF.

Haciendo los cálculos, esto es lo que podrías pagar si te detienen en un control hoy:

Multa Mínima (300 UF): $513.300

Multa Máxima (1.000 UF): $1.711.000

Dato clave: Si realizás el pago voluntario dentro de los primeros 30 días hábiles de labrada la infracción, podés acceder a un 50% de descuento, reduciendo la mínima a unos $256.650. Aún así, es un monto muy superior al costo del trámite.

¿Me pueden retener la licencia de conducir por tener la VTV vencida?

Esta es una de las dudas más frecuentes y la respuesta es SÍ. En la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Tránsito habilita a las autoridades a retener la licencia de conducir de quienes circulen sin la VTV vigente.

En estos casos, el agente de tránsito te retendrá el carnet y te entregará una Boleta de Citación del Inculpado. Este documento te habilita a conducir provisoriamente por un plazo máximo de 30 días. Dentro de ese periodo, debés:

Regularizar la situación (hacer la VTV). Presentarte en el Juzgado de Faltas correspondiente. Abonar la multa.

Si no lo hacés en ese plazo, la licencia se destruye y quedás inhabilitado para manejar.

Cuánto cuesta hacer la VTV hoy (y el aumento que se viene)

Aquí es donde la ecuación económica es simple: es mucho más barato hacer la verificación que pagar la multa.

Actualmente, realizar la VTV para un vehículo liviano (hasta 2.500 kg) en la Provincia cuesta aproximadamente $79.640. Sin embargo, prestá atención: ya se confirmó un aumento que regirá a partir del 16 de enero de 2026, llevando el costo a cerca de los $97.000.

Comparativa de costos:

Concepto Costo Aproximado (Dic 2025) Trámite VTV (Auto) $79.640 Multa Mínima (con descuento) $256.650 Multa Mínima (pago completo) $513.300 Multa Máxima $1.711.000

Exenciones: ¿Quiénes no pagan?

Es importante no confundir la normativa de CABA con la de Provincia. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los autos nuevos tienen hasta 4 años de gracia, en la Provincia de Buenos Aires los plazos son distintos:

Vehículos 0km: Están exentos por 24 meses (2 años) desde su patentamiento.

Están exentos por desde su patentamiento. Pasados los 2 años, la verificación es obligatoria y anual.

También están exentos del pago (aunque deben realizar el trámite):

Vehículos de uso municipal y bomberos.

Vehículos propiedad de personas con discapacidad.

Cronograma y turnos

Si tu patente termina en 0 o 1, tu VTV venció en octubre y noviembre respectivamente. Diciembre y enero son meses “libres” en el cronograma habitual, pero suelen ser los de mayor demanda por las vacaciones.

Si necesitás sacar turno urgente antes de viajar, hacelo únicamente a través del sitio oficial para evitar estafas. Recordá que nunca te pedirán datos de tarjeta de crédito ni pagos adelantados por WhatsApp para reservar un turno.