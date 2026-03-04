Aumento a estatales bonaerenses: la Provincia busca replicar la oferta del 9% en la reunión de esta tarde

Luego del principio de acuerdo alcanzado con el sector docente, la atención económica de la Provincia de Buenos Aires gira drásticamente hacia el resto de la administración pública. El Gobierno bonaerense convocó a los gremios estatales para este miércoles a las 15 horas, con el objetivo de destrabar una negociación que viene arrastrando una fuerte tensión tras el rechazo de la primera oferta salarial.

La expectativa en los pasillos de los ministerios y dependencias públicas es máxima. Históricamente, la paritaria magisterial funciona como el gran caso testigo que moldea los ingresos del resto de los empleados provinciales. Por este motivo, los trabajadores enmarcados en la Ley 10.430 dan por sentado que el Ejecutivo pondrá sobre la mesa la misma estructura de recomposición que logró calmar las aguas en las escuelas durante las últimas horas.

Para la administración de Axel Kicillof, lograr un consenso rápido con ATE, UPCN y FEGEPPBA resulta vital para garantizar la paz social y el normal funcionamiento de áreas críticas, en un contexto donde la caída de la recaudación y el recorte de fondos nacionales asfixian las arcas bonaerenses.

La mesa técnica de las 15 horas: el esquema que esperan ATE y UPCN

Durante la primera ronda de paritarias en febrero, el Gobierno había propuesto un incremento del 3% que fue calificado como insuficiente por la totalidad de los sindicatos. Ahora, la oferta que se perfila para la reunión de esta tarde incluye una mejora sustancial dividida en tres tramos estratégicos.

Si la Provincia calca el modelo ofrecido al Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), los estatales recibirán una propuesta de aumento total del 9% calculado sobre los haberes base de enero. Esta fórmula garantiza que el impacto sea netamente remunerativo, mejorando conceptos clave como la antigüedad, las horas extras y repercutiendo de manera directa en los haberes de los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desglose de la oferta proyectada Porcentaje (Base Enero 2026) Detalle de la liquidación Primer tramo (Febrero) 1,5% Consolidación del monto ya otorgado por decreto Segundo tramo (Marzo) 5% El salto principal, a cobrarse en los primeros días de abril Tercer tramo (Abril) 2,5% Cierre del esquema, a percibirse en los primeros días de mayo

El detalle crucial de las asambleas: la cautela sindical

A pesar del optimismo que circula en la Gobernación, el escenario gremial requiere una lectura prudente. Un dato fundamental es que el acuerdo docente del 9% aún no está cerrado de forma definitiva, lo que mantiene a los representantes estatales en estado de alerta antes de sentarse a negociar.

Si bien los dirigentes magisteriales aceptaron la oferta en la mesa técnica, todavía falta la aprobación oficial por parte de los afiliados en las bases. Según confirmaron fuentes del sector, el sindicato SUTEBA realizará sus asambleas consultivas durante la jornada del jueves, mientras que la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) someterá la propuesta a votación recién el día viernes.

Esta dinámica de consulta dilata los tiempos reales de homologación. Los líderes de ATE y UPCN llegarán a las 15 horas sabiendo que el porcentaje es viable, pero exigirán garantías sobre otros puntos del convenio colectivo de trabajo que son específicos de la Ley 10.430 y que no se resuelven únicamente con un ajuste numérico.

Demandas específicas en hospitales y comedores escolares

Dentro del gigantesco universo de la administración pública bonaerense, las realidades son sumamente dispares. Para los auxiliares de educación, porteros y personal de limpieza, la urgencia de recomponer ingresos es extrema, ya que conforman la base de la pirámide salarial y son los primeros en sufrir el impacto de la inflación en la canasta básica alimentaria.

Por otro lado, los trabajadores administrativos de los hospitales públicos y dependencias ministeriales llevarán a la mesa reclamos históricos que acompañan la discusión porcentual. Además del 9% de piso, los sindicatos presionarán por pases a planta permanente, recategorizaciones postergadas y una actualización automática de los topes para el cobro de asignaciones familiares.

Las próximas horas definirán el rumbo económico de miles de familias bonaerenses. El desafío de la gestión de Kicillof será convencer a los delegados estatales de que esta oferta es el máximo esfuerzo fiscal posible, intentando replicar la tregua docente en un mes de marzo que recién comienza y ya presenta enormes turbulencias financieras a nivel nacional.