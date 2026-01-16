Aumento Docente en Provincia: Se oficializó la suba y el retroactivo, mirá cómo quedan los sueldos

Este viernes 16 de enero marcó un punto de inflexión en la negociación salarial de la Provincia de Buenos Aires. Tras la aceptación de la propuesta por parte de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), el gobierno de Axel Kicillof confirmó cómo se liquidarán los sueldos en este comienzo de 2026. El acuerdo incluye un aumento para el mes en curso y un ajuste retroactivo clave para cerrar la pauta de 2025.

Así se compone el aumento: 1% retroactivo y 2% para enero

La oferta aceptada por mayoría desglosa el incremento salarial en dos tramos técnicos diferenciados que impactarán de manera conjunta en el próximo recibo de sueldo. Es fundamental entender que estos porcentajes no se suman linealmente, sino que corresponden a períodos distintos:

Retroactivo a Diciembre 2025: Se aplica una suba del 1% sobre los salarios básicos. Este punto tiene como objetivo corregir el cierre de la paritaria del año anterior.

Se aplica una suba del sobre los salarios básicos. Este punto tiene como objetivo corregir el cierre de la paritaria del año anterior. Aumento para Enero 2026: Se otorga un incremento del 2% sobre los haberes de este mes.

Ambos porcentajes se calculan tomando como referencia la base salarial de octubre de 2025. Según comunicaron las fuentes gremiales y gubernamentales, la combinación de estos ítems, sumada a la incidencia en las bonificaciones y la antigüedad, genera un impacto real de bolsillo promedio del 4,5% para la masa salarial docente.

El impacto en el Aguinaldo y la diferencia a cobrar

Uno de los datos más relevantes para la economía doméstica de los docentes es el efecto del retroactivo sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC). Al aplicarse un 1% de aumento sobre diciembre de 2025, se modifica automáticamente el cálculo del medio aguinaldo que ya fue abonado antes de las fiestas.

Por lo tanto, en la próxima liquidación, los docentes verán un ítem específico correspondiente a la diferencia del SAC. El Estado provincial deberá abonar ese remanente proporcional generado por la actualización del sueldo de diciembre.

Grilla Salarial Docente: Comparativa Enero vs. Febrero 2026

A continuación, presentamos una tabla detallada para visualizar cómo impactan estos porcentajes en el dinero que efectivamente llega al bolsillo.

Los valores “Actuales” corresponden a lo percibido en los últimos meses, mientras que los valores “A Cobrar en Febrero” incluyen el aumento del mes, el retroactivo y la diferencia de aguinaldo estimada, redondeando un impacto de bolsillo cercano al 4,5%.

Cargo / Antigüedad Sueldo Anterior (Base Oct 2025) A Cobrar en Feb 2026 (Estimado*) Maestro de Grado (Sin antigüedad) $ 713.217 $ 745.311 Maestro de Grado (12 años ant.) $ 815.450 $ 852.145 Maestro de Grado (24+ años ant.) $ 1.050.300 $ 1.097.560 Maestro Jornada Completa (Sin ant.) $ 1.426.434 $ 1.490.623 Preceptor (Sin antigüedad) $ 614.690 $ 642.351 Profesor 20 Módulos (Sin antigüedad) $ 927.518 $ 969.256 Profesor 20 Módulos (12 años ant.) $ 1.105.800 $ 1.155.560

*Montos netos aproximados de bolsillo. Incluye FONID (Incentivo) según valores vigentes y Conectividad, sujetos a descuentos de ley y variaciones por distrito (zona).

Aclaraciones importantes sobre la tabla

El Retroactivo: La columna “A Cobrar en Febrero” incluye por única vez el retroactivo de diciembre. Esto significa que en el sueldo del mes siguiente (marzo), si no hay nuevos aumentos, el monto podría ser levemente inferior al no contar con ese retroactivo.

La columna “A Cobrar en Febrero” incluye por única vez el retroactivo de diciembre. Esto significa que en el sueldo del mes siguiente (marzo), si no hay nuevos aumentos, el monto podría ser levemente inferior al no contar con ese retroactivo. Aguinaldo: Además de estos montos mensuales, en la liquidación de febrero se deberá sumar un ítem extra por la “Diferencia de SAC” generada por el aumento retroactivo.

¿Cómo calcular tu aumento exacto?

Si tu cargo o antigüedad no figura en la tabla, podés estimar tu próximo cobro tomando tu último recibo de sueldo (sin contar aguinaldo) y sumándole un 4,5%. Ese porcentaje es el promedio de mejora real que surge de combinar el aumento al básico, la antigüedad y el retroactivo acordado.

Fecha de cobro confirmada

Con el cierre del acuerdo este viernes, los tiempos administrativos permiten que los nuevos montos ingresen en la liquidación actual. Los sueldos docentes de la Provincia de Buenos Aires, con el aumento del 2%, el retroactivo del 1% y la diferencia de aguinaldo, estarán disponibles en los cajeros el quinto día hábil de febrero.

Febrero: La próxima instancia clave

Si bien este acuerdo trae previsibilidad para el cobro inmediato, la discusión salarial no está cerrada. El acta paritaria establece el compromiso de retomar el diálogo en febrero. Esa nueva mesa de negociación será determinante, ya que allí se definirá la pauta salarial con la que se enfrentará el inicio del Ciclo Lectivo 2026, pautado para el 2 de marzo, y se volverán a discutir temas pendientes como la actualización de la base de cálculo y las garantías sobre el Incentivo Docente.