Atención: dónde están los nuevos radares “invisibles” y móviles camino a la Costa este 2026

Si estás planificando tu viaje a la Costa Atlántica para esta temporada 2026, el presupuesto para nafta y peajes no es lo único que deberías recalcular. La Provincia de Buenos Aires ha desplegado el “Operativo de Sol a Sol” con una novedad tecnológica que preocupa a muchos conductores: la incorporación de cinemómetros móviles de última generación y un mapa de fiscalización que ya cuenta con más de 70 puntos de control activos.

El objetivo del gobierno bonaerense es reducir la siniestralidad en los denominados “puntos negros” de las rutas balnearias. Pero para el turista, un descuido en el velocímetro puede significar una multa que, a valores de enero 2026, puede superar el millón de pesos. Aquí te detallamos el mapa exacto de los controles y qué tecnología están usando para detectar infracciones dentro del habitáculo.

La novedad de 2026: Radares que ven “adentro” del auto

Este verano, la mayor preocupación no son solo los pórticos fijos que todos conocen y que figuran en el GPS. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Provincia han reforzado la presencia de radares móviles operados por agentes en banquina.

A diferencia de las cámaras tradicionales, estos dispositivos no solo miden el exceso de velocidad. Tienen la capacidad de captar imágenes de alta definición que permiten sancionar el uso de celular al volante y la falta de cinturón de seguridad, dos infracciones que antes requerían que un oficial detuviera el vehículo. Se ubican aleatoriamente en tramos rectos de la Ruta 2 y la Ruta 11, a menudo ocultos detrás de patrulleros o señalización transitoria.

Mapa de calor: Dónde levantar el pie del acelerador en Ruta 2

La Autovía 2 concentra la mayor cantidad de los 48 radares activos en el corredor atlántico. Si bien es obligatorio que estén señalizados, la distracción es común. Estos son los kilómetros críticos relevados para enero de 2026 donde se concentran las fotomultas:

Zona Berazategui y La Plata: Atención entre los Km 40 y 48, y luego entre el Km 50 y 55. Máximas que varían y controles estrictos.

Atención entre los Km 40 y 48, y luego entre el Km 50 y 55. Máximas que varían y controles estrictos. Chascomús: Radares fijos entre el Km 110 y 116. Precaución: suelen operar móviles en la zona del Km 120 al 124.

Radares fijos entre el Km 110 y 116. Precaución: suelen operar móviles en la zona del Km 120 al 124. Lezama: Control fijo entre Km 150 y 155. Radar móvil frecuente en el Km 157.

Control fijo entre Km 150 y 155. Radar móvil frecuente en el Km 157. Castelli: Zona de fiscalización intensa entre el Km 175 y 185 (fijos) y móviles rotativos.

Zona de fiscalización intensa entre el Km 175 y 185 (fijos) y móviles rotativos. Dolores (El punto polémico): Históricamente la zona de mayores multas. Los controles se ubican entre el Km 195 y 205.

Históricamente la zona de mayores multas. Los controles se ubican entre el Km 195 y 205. Maipú y General Guido: Radares en el tramo del Km 249 y entre el 273 y 276.

Radares en el tramo del Km 249 y entre el 273 y 276. Zona Mar del Plata: Al llegar, reducir velocidad en General Pirán (Km 320-330), Coronel Vidal (Km 335-345) y en el ingreso a Camet (Km 390-400).

Ruta 11, 63 y 74: Los otros corredores vigilados

Quienes eligen la Ruta Interbalnearia (Ruta 11) o los desvíos hacia Pinamar y Villa Gesell no están exentos. La Ruta 11 cuenta con 11 cámaras fiscalizadoras activas, mientras que la Ruta 63 (el famoso desvío de Dolores) tiene 5 radares en su corto trayecto. La Ruta 74, acceso clave a Madariaga y Pinamar, suma otros 6 dispositivos.

Golpe al bolsillo: Cuánto cuestan las multas en Enero 2026

Con la última actualización de la Unidad Fija (UF), que se ubica en $1.807,00 para el inicio de este año, las sanciones de tránsito han sufrido un incremento considerable. Los valores de referencia para este verano son:

Exceso de velocidad: Las multas parten desde los $271.050 y pueden escalar hasta $1.807.000 según la gravedad y el exceso registrado.

Las multas parten desde los y pueden escalar hasta según la gravedad y el exceso registrado. Circular sin VTV o seguro: Es considerada una falta grave, con sanciones que también pueden rozar el $1.800.000 .

Es considerada una falta grave, con sanciones que también pueden rozar el . Alcoholemia positiva: En la Provincia rige la Ley de Alcohol Cero. Las penalidades son las más altas del escalafón y conllevan retención de licencia.

¿Qué pasa con los radares de Dolores?

Una situación particular se da en el partido de Dolores. Debido a cambios administrativos en la empresa proveedora del servicio de fotomultas durante el último año, existen reportes de cámaras instaladas que podrían estar en proceso de homologación o reactivación. Sin embargo, la recomendación de los expertos en seguridad vial es clara: respetar las máximas indicadas en la cartelería vertical independientemente de la aplicación de navegación que uses. Confiar en que “la cámara no funciona” puede ser un error muy costoso.

Documentación obligatoria para evitar demoras

Además de la velocidad, los controles policiales en los peajes de Samborombón, Maipú y La Huella exigirán la documentación completa. Antes de salir, verificá tener:

Licencia de conducir vigente (física o digital, aunque se recomienda siempre llevar la física).

Cédula Verde o Azul (según corresponda).

VTV al día (la constancia de “turno asignado” no siempre es válida si la verificación ya está vencida, salvo excepciones muy específicas publicadas por el Ministerio).

Comprobante de póliza de seguro vigente.

DNI.

Manejar a la defensiva y respetar los límites no solo cuida tu economía, sino que garantiza que tus vacaciones empiecen verdaderamente cuando llegás a destino, y no terminen en la banquina de una ruta.