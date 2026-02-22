Atención conductores: dónde estarán los nuevos radares en Ruta 2 y Ruta 11

Si tenés planeado viajar a la Costa Atlántica o circular frecuentemente por las rutas bonaerenses, esta información es clave para cuidar tu seguridad y tu bolsillo. En las últimas horas de febrero de 2026, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la autorización para que el municipio de General Pueyrredón (Mar del Plata) sume nuevos dispositivos de control de velocidad en tramos neurálgicos de la Ruta 2, la Ruta 11 y la Ruta 88.

A través de esta reciente resolución, las autoridades provinciales definieron los kilómetros exactos donde operarán estos equipos, que incluyen tanto radares móviles como cinemómetros fijos. Esta medida se enmarca en un contexto de intenso flujo vehicular y busca reducir los índices de siniestralidad en los accesos a una de las ciudades turísticas más importantes de Argentina.

Para los usuarios que utilizan estos corredores viales, conocer la ubicación de las nuevas fotomultas resulta indispensable. Las infracciones por exceso de velocidad son de las más costosas en el territorio bonaerense, por lo que la prevención y el respeto estricto a las normas de tránsito son la única manera de evitar dolores de cabeza al regresar a casa.

Por qué se habilitan nuevos controles de velocidad en los accesos a Mar del Plata

La implementación de estas nuevas cámaras responde a una solicitud del gobierno municipal marplatense que finalmente obtuvo luz verde por parte del Ejecutivo provincial. El objetivo central, según la documentación técnica oficial, es reforzar la fiscalización en zonas consideradas críticas debido a su alto volumen de tránsito, cruces peligrosos y el riesgo latente de accidentes viales.

El proceso de autorización de estos radares cobró especial relevancia pública a raíz de pedidos de informes presentados en el Concejo Deliberante local ante la falta de datos sobre el sistema. Hoy, con la publicación detallada de los tramos habilitados, queda formalmente establecido el perímetro de fiscalización donde los agentes de tránsito y los sistemas automatizados podrán labrar actas de infracción de manera completamente legal y homologada.

Es fundamental entender que los controles no solo aplican a turistas en época de vacaciones, sino que impactan de lleno en la rutina diaria de miles de trabajadores, transportistas y vecinos de localidades aledañas que transitan permanentemente por las rutas provinciales 2, 11 y 88.

Ver también: Nuevos valores de multas en Provincia de Buenos Aires 2026: cuánto cuestan y cómo consultar tus infracciones

Ubicaciones exactas de las nuevas fotomultas: tramos móviles y fijos

La disposición provincial divide las nuevas habilitaciones en dos grandes grupos operativos: zonas autorizadas para radares móviles (que pueden rotar su ubicación diaria dentro de un rango kilométrico específico) y dispositivos fijos que se encuentran en pleno proceso de instalación. A continuación, el detalle riguroso para tener en cuenta en tu próximo viaje:

Ruta 2 (Autovía Juan Manuel Fangio): Se autorizó el uso de radares móviles entre los kilómetros 384 y 399 , en ambos sentidos de circulación. De manera complementaria, se instalará un dispositivo fijo de control de velocidad a la altura del kilómetro 398,5 .

Se autorizó el uso de radares móviles entre los , en ambos sentidos de circulación. De manera complementaria, se instalará un dispositivo fijo de control de velocidad a la altura del . Ruta 11 (Interbalnearia): El rango habilitado para los operativos de control móvil comprende desde el kilómetro 530 al 553 , abarcando ambas manos. A su vez, se encuentra en proceso de instalación un radar fijo ubicado exactamente en el kilómetro 506 .

El rango habilitado para los operativos de control móvil comprende desde el , abarcando ambas manos. A su vez, se encuentra en proceso de instalación un radar fijo ubicado exactamente en el . Ruta 88: Para esta importante arteria que conecta Mar del Plata con la zona de Necochea, los equipos móviles podrán ubicarse entre los kilómetros 22 y 24. En cuanto a las cámaras fijas de control permanente, se colocarán dos: una en el kilómetro 5,5 y otra en el kilómetro 12,30.

Artículo relacionado: Multas 2026: El recurso legal para anular deudas en Provincia de Buenos Aires (y evitar pagar de más)

Cuadro comparativo: límites de velocidad en los nuevos tramos autorizados

Uno de los errores más comunes de los conductores es no advertir los descensos abruptos de los límites de velocidad al acercarse a zonas urbanizadas. En los nuevos tramos autorizados en General Pueyrredón, las velocidades máximas son considerablemente más bajas que el promedio de la ruta abierta, por lo que la atención visual a la señalización debe ser máxima.

Ruta Provincial Tramo habilitado (Km) Tipo de dispositivo Velocidad permitida Ruta 2 384 al 399 Control Móvil 60 a 80 km/h Ruta 2 398,5 Control Fijo Máxima señalizada Ruta 11 530 al 553 Control Móvil 60 a 80 km/h Ruta 11 506 Control Fijo Máxima señalizada Ruta 88 22 al 24 Control Móvil 60 a 80 km/h Ruta 88 5,5 y 12,30 Fijos (2 equipos) Máxima señalizada

Datos oficiales de la Provincia de Buenos Aires (Actualización: Febrero 2026).

Ver también: VTV 2026: El detalle administrativo y técnico que está dejando a miles de conductores sin la oblea en Provincia

El mapa de radares: cuántos hay hoy en el camino a la Costa Atlántica

La incorporación de estos nuevos cinemómetros engrosa una red de fiscalización que ya es sumamente extensa en la provincia. Durante este 2026, quienes viajan desde el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hacia la costa atraviesan más de 70 radares de velocidad operativos distribuidos en las arterias principales.

Para tener una dimensión real del nivel de control en la vía pública, el esquema actual, sin contabilizar las nuevas habilitaciones móviles, se compone de la siguiente manera estadística:

Ruta 2: Es el corredor con mayor cantidad de dispositivos de todo el país, albergando 48 radares fijos distribuidos en sentido ascendente y descendente.

Es el corredor con mayor cantidad de dispositivos de todo el país, albergando distribuidos en sentido ascendente y descendente. Ruta 11: Cuenta con 11 cámaras activas que controlan el flujo vehicular hacia los balnearios.

Cuenta con que controlan el flujo vehicular hacia los balnearios. Ruta 74: Posee 6 radares operativos en puntos estratégicos.

Posee operativos en puntos estratégicos. Ruta 63: Tiene instalados 5 equipos de fotomultas.

Tiene instalados de fotomultas. Ruta 36: Dispone de 2 dispositivos de control de velocidad.

Artículo relacionado: Mapa de radares 2026: dónde están las nuevas cámaras en Ruta 2 y 11 que ya emiten multas millonarias

En total, un automovilista promedio puede cruzarse con hasta 18 controles de velocidad distintos en un solo viaje directo. Esto exige un nivel de concentración absoluto en la señalización vertical, ya que las máximas permitidas varían constantemente entre los 60, 80, 110 y 130 kilómetros por hora, dependiendo de si se transita por zona rural o ejidos urbanos.

Cómo consultar si tenés infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires

Con el aumento de los controles y la actualización constante de los valores de las multas (que se miden en Unidades Fijas atadas al precio del litro de combustible de mayor octanaje), es altamente recomendable verificar periódicamente el estado de dominio del vehículo. Muchos conductores se enteran de las infracciones meses después de haberlas cometido, perdiendo la oportunidad de acceder al beneficio del pago voluntario, que suele bonificar un 50% del total de la sanción económica.

El proceso para realizar la consulta es completamente digital, seguro y gratuito. Solo es necesario seguir estos pasos sencillos desde cualquier dispositivo móvil o computadora:

Ingresar al sitio web oficial de Infracciones de la Provincia de Buenos Aires (infraccionesba.gba.gob.ar). Seleccionar el método de búsqueda preferido: se puede consultar ingresando la patente del vehículo (dominio) o el número de DNI del titular. Completar el control de seguridad (captcha) y presionar el botón de búsqueda. El sistema desplegará un detalle completo con las actas de infracción pendientes, indicando la fecha exacta, el lugar (con el kilómetro específico de la ruta), el tipo de falta cometida, el monto a pagar y la fecha de vencimiento.

En caso de considerar que la multa fue mal labrada, que el vehículo ya había sido vendido, o que la señalización del radar no cumplía con los requisitos legales de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, el usuario tiene el derecho de presentar un descargo formal ante el Juzgado Administrativo de Faltas correspondiente. Este trámite también puede iniciarse de manera online, aunque es crucial saber que al presentar un descargo se pierde automáticamente el derecho al descuento por pago voluntario en caso de que la resolución sea desfavorable.

Recomendaciones prácticas para un viaje seguro y libre de multas

Más allá de memorizar la ubicación exacta de las fotomultas, la mejor estrategia a largo plazo para evitar sanciones económicas es adoptar una conducción verdaderamente preventiva y mantener un respeto irrestricto por las normas de tránsito. Las autoridades viales recomiendan planificar el viaje con suficiente antelación, evitando los horarios de mayor congestión para reducir la fatiga y la ansiedad al volante.

Resulta vital mantener especial atención en las denominadas zonas de transición, como el ingreso a las localidades de Lezama, Castelli, Dolores y Maipú sobre la Ruta 2, o General Lavalle sobre la Ruta 11. En estos sectores específicos, las velocidades máximas caen drásticamente a 60 km/h en pocos metros, y es precisamente allí donde se concentra la mayor cantidad de infracciones por falta de desaceleración a tiempo.

Finalmente, es importante recordar que en toda la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires rige plenamente la Ley de Alcohol Cero al volante. Además, para evitar retenciones vehiculares, es obligatorio circular con las luces bajas encendidas las 24 horas, el cinturón de seguridad colocado en todos los ocupantes del habitáculo y llevar la documentación reglamentaria vigente (VTV al día, seguro automotor, cédula verde o azul, y licencia de conducir habilitante).