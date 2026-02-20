Nuevos valores de multas en Provincia de Buenos Aires 2026: cuánto cuestan y cómo consultar tus infracciones

Con la llegada del 2026, los conductores que circulan por la Provincia de Buenos Aires deben prestar especial atención a las normativas de tránsito. Los recientes ajustes inflacionarios y el incremento en el precio de los combustibles han impactado directamente en el costo de las infracciones, elevando significativamente los montos a pagar por faltas al volante en todo el territorio bonaerense.

En este artículo, desglosamos con datos oficiales y actualizados a febrero de 2026 todo lo que necesitas saber: desde el nuevo valor de la Unidad Fija (UF) hasta los pasos exactos para consultar deudas y aprovechar descuentos estratégicos por pago voluntario.

El nuevo valor de la Unidad Fija (UF) en 2026 y cómo se calcula

En la Provincia de Buenos Aires, el costo de las multas no se establece a partir de un monto fijo y estático en pesos, sino a través de un sistema estructurado en Unidades Fijas (UF). Esta metodología permite que las sanciones se actualicen automáticamente sin la necesidad de modificar las leyes o reglamentaciones constantemente.

Para el primer bimestre de 2026 (enero-febrero), el Ministerio de Transporte bonaerense oficializó mediante resolución que el valor de una (1) UF asciende a $1.807.

Este número de referencia no es arbitrario: equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje (categoría Premium) informado periódicamente por el Automóvil Club Argentino (ACA) con sede en la ciudad de La Plata. Debido a los recientes aumentos en los surtidores durante el arranque del año, el salto en el costo de las penalidades de tránsito ha sido notable respecto al ciclo anterior, encareciendo severamente conductas imprudentes como el exceso de velocidad o la falta de documentación.

Costos actualizados de las infracciones más comunes en territorio bonaerense

Para evitar sorpresas desagradables al regresar de un viaje por las rutas de la provincia o al intentar renovar la licencia, es fundamental conocer cuánto cuesta cada falta de tránsito hoy. La legislación establece un mínimo y un máximo de UF para cada sanción, y es el Juez de Faltas quien determina el monto final a abonar según la gravedad y el contexto del hecho.

A continuación, presentamos una tabla comparativa con los valores vigentes para las infracciones más habituales:

Tipo de infracción de tránsito Rango en Unidades Fijas (UF) Valor en pesos (mínimo a máximo) Exceso de velocidad máxima permitida 150 a 1.000 UF $271.050 a $1.807.000 Alcoholemia positiva o consumo de estupefacientes 200 a 1.000 UF $361.400 a $1.807.000 Circular en contramano o por la banquina 200 a 1.000 UF $361.400 a $1.807.000 Cruzar un semáforo con luz roja 100 a 500 UF $180.700 a $903.500 Circular sin la VTV al día 300 a 1.000 UF $542.100 a $1.807.000 No usar el cinturón de seguridad 100 a 500 UF $180.700 a $903.500 Conducir sin el seguro obligatorio vigente 50 a 100 UF $90.350 a $180.700 Dejar el vehículo mal estacionado 50 a 100 UF $90.350 a $180.700 Manejar con licencia vencida o sin cédula 50 a 100 UF $90.350 a $180.700

Nota aclaratoria: Los valores en pesos reflejados en esta tabla corresponden a la actualización bimestral de enero/febrero de 2026, calculados a razón de $1.807 por UF.

El impacto de la VTV: nuevos aranceles y penalidades severas

Uno de los puntos críticos para los automovilistas durante este año es la regularización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A partir del 16 de enero de 2026, el gobierno provincial aplicó un nuevo cuadro tarifario para el servicio.

Para autos y vehículos livianos (hasta 2.500 kg), el trámite ahora tiene un costo de $97.057,65. Por su parte, para las motocicletas de baja cilindrada el valor se fijó en $38.823,06.

Circular con la oblea vencida o directamente sin haber realizado la verificación es considerado una falta grave de tránsito. Como se observa claramente en la tabla superior, la multa mínima por esta infracción arranca en más de medio millón de pesos ($542.100) y puede escalar rápidamente hasta los $1.807.000. Comparado con el costo del trámite en planta, mantener el estado técnico del vehículo en regla es la decisión más lógica y económica.

Cómo consultar si tenés multas registradas en la provincia

La digitalización completa de los registros provinciales permite verificar el estado legal de tu vehículo en cuestión de minutos y desde el teléfono móvil. Para saber si acumulás infracciones impagas, debes seguir estos pasos orientados a la gestión digital:

Ingresar a la plataforma oficial: Accede al portal oficial del Ministerio de Transporte bonaerense, específicamente a la web infraccionesba.gba.gob.ar .

Accede al portal oficial del Ministerio de Transporte bonaerense, específicamente a la web . Definir el criterio de búsqueda: El sistema te permite realizar la consulta ingresando tu número de DNI o bien la patente (dominio) del vehículo a consultar.

El sistema te permite realizar la consulta ingresando tu número de o bien la del vehículo a consultar. Analizar el listado arrojado: La plataforma desplegará un historial con todas las actas de infracción pendientes o en proceso, detallando con exactitud la fecha, la localidad donde ocurrió el hecho, la naturaleza de la falta y el monto adeudado actual.

La plataforma desplegará un historial con todas las actas de infracción pendientes o en proceso, detallando con exactitud la fecha, la localidad donde ocurrió el hecho, la naturaleza de la falta y el monto adeudado actual. Descargar el comprobante: Si decides proceder con el pago, puedes generar y descargar el cupón o, para mayor agilidad, escanear el código QR en pantalla para abonar directamente desde tu home banking o billetera virtual de preferencia.

Opciones de cancelación: descuentos por pago voluntario y convenios

El sistema judicial de faltas de la provincia ofrece herramientas financieras para alivianar el peso económico de una multa, siempre y cuando el titular actúe dentro de los plazos estipulados.

Pago voluntario con descuento del 50%: Si abonas la multa dentro del plazo de gracia establecido en la notificación domiciliaria o digital, accedes automáticamente a una quita del 50% sobre el valor mínimo aplicable a la infracción. Es vital comprender que elegir esta vía implica reconocer la culpabilidad de la falta y renunciar al derecho de realizar apelaciones futuras.

Si abonas la multa dentro del plazo de gracia establecido en la notificación domiciliaria o digital, accedes automáticamente a una sobre el valor mínimo aplicable a la infracción. Es vital comprender que elegir esta vía implica reconocer la culpabilidad de la falta y renunciar al derecho de realizar apelaciones futuras. Convenios de pago financiados: Para infracciones que ya han sido juzgadas, vencidas y cuyos montos resultan prohibitivos en un solo pago, existe la posibilidad de adherirse a planes de cuotas. El sistema provincial actual permite fraccionar la deuda en hasta 24 meses, de las cuales las primeras 10 cuotas suelen otorgarse sin interés de financiación.

Pasos para presentar un descargo ante el Juzgado de Faltas

Existen situaciones donde la infracción adjudicada contiene errores manifiestos (por ejemplo, el modelo del vehículo captado por un radar de velocidad no coincide con tu auto, o la unidad ya había sido transferida legalmente antes de la fecha del acta). En estos escenarios, el ciudadano tiene el pleno derecho de ejercer su defensa.

Para materializar un descargo efectivo, la vía tradicional es dirigirse al Juzgado de Faltas correspondiente al municipio donde se labró el acta. No obstante, la modalidad más eficiente es gestionarlo de forma remota a través de la sección “Mi Web” en el portal de InfraccionesBA (requiere registro previo de usuario).

Al cargar tu apelación, debes adjuntar información clave: número de causa, datos personales completos, dominio involucrado y las pruebas documentales irrefutables que sostengan el reclamo (boleto de compraventa certificado, denuncia de venta, fotografías comparativas). Es crucial advertir que, al iniciar este proceso de juzgamiento, se pierde irreversiblemente el beneficio del descuento por pago voluntario, quedando la sanción final a la exclusiva interpretación del juez.

Requisitos indispensables para salir a la ruta en 2026

Para evitar demoras, secuestros vehiculares o multas de alto valor en los controles viales que se despliegan habitualmente en arterias clave de la provincia, revisa este listado de exigencias obligatorias: