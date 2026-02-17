VTV 2026: El detalle administrativo y técnico que está dejando a miles de conductores sin la oblea en Provincia

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires dejó de ser un simple chequeo de frenos y luces para convertirse en un trámite integral que cruza datos mecánicos con obligaciones administrativas. En este ciclo 2026, los conductores bonaerenses se enfrentan a un escenario más riguroso, donde el desconocimiento de una normativa digital específica está causando tantos rechazos como los neumáticos lisos. No basta con tener el auto en condiciones; tus papeles digitales también tienen que estar al día.

Si bien el objetivo de la VTV es garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad, la burocracia sumó una capa de complejidad que muchos subestiman hasta que llegan a la planta verificadora. A continuación, te contamos cuál es ese requisito clave que la mayoría olvida, el cronograma actualizado y los puntos críticos de inspección que no perdonan fallas.

El Domicilio Vial Electrónico: La barrera invisible del 2026

Desde la implementación de la Resolución N° 125/2023, y con una fiscalización mucho más estricta este año, el Domicilio Vial Electrónico (DVE) se consolidó como un requisito excluyente. Muchos llegan a la planta con el turno confirmado y el pago realizado, solo para descubrir que el sistema te bloquea la finalización del trámite si no tenés constituido tu DVE.

El DVE es tu espacio virtual donde el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires te notifica avisos, vencimientos y, fundamentalmente, infracciones de tránsito. La obligatoriedad de este registro afecta a toda persona física o jurídica que tenga que hacer trámites ante transporte, incluida la VTV.

¿Por qué te lo pueden rechazar o demorar? Porque sin la validación digital, los agentes no pueden cerrar el expediente administrativo de tu vehículo. Para que no te lleves una sorpresa desagradable en la puerta del taller, es clave que hagas esto antes de ir:

Ingresá al portal oficial del Ministerio de Transporte bonaerense.

Accedé con tu Clave Fiscal de AFIP o Clave de Seguridad Social de ANSES.

Completá el formulario de adhesión al DVE.

Verificá que el correo electrónico asociado esté activo, ya que ahí te van a llegar las alertas.

Ojo con esto: el requisito no aplica solo a quien conduce, sino al titular registral del vehículo. Si manejás un auto que está a nombre de otra persona que no digitalizó su domicilio vial, es muy probable que te encuentres con trabas administrativas insalvables en el momento de la inspección.

Ver también: Atención: Qué pasará con la VTV, los Peajes y las Nuevas Licencias en la Provincia de Buenos Aires

Neumáticos y Luces: El rigor técnico aumenta

Más allá de lo burocrático, las estadísticas de las plantas verificadoras en el Conurbano y el interior de la Provincia indican que el estado de los neumáticos y las luces lideran el ranking de rechazos. La crisis económica llevó a muchos a postergar el cambio de cubiertas, pero la tolerancia en 2026 es nula para ruedas con desgaste excesivo o deformaciones.

Los inspectores están poniendo especial énfasis en:

Profundidad del dibujo: Tiene que ser superior a 1.6 mm. Sin embargo, si el desgaste es irregular (por mala alineación), te van a rechazar el vehículo aunque una parte del neumático todavía tenga dibujo.

Tiene que ser superior a 1.6 mm. Sin embargo, si el desgaste es irregular (por mala alineación), te van a rechazar el vehículo aunque una parte del neumático todavía tenga dibujo. Vencimiento de los neumáticos: Se revisa la fecha de fabricación (DOT). Cauchos resecos o con más de 5-7 años de antigüedad visiblemente deteriorados se marcan como “Defecto Grave”.

Se revisa la fecha de fabricación (DOT). Cauchos resecos o con más de 5-7 años de antigüedad visiblemente deteriorados se marcan como “Defecto Grave”. Luces LED no homologadas: Si instalaste kits de luces LED en ópticas preparadas para halógenas, es motivo de rechazo inmediato por encandilamiento y modificación no autorizada.

Ver también: Provincia de Buenos Aires no adhirió a la nueva Ley de Tránsito 2026: qué cambia y qué sigue igual para los conductores

Cronograma oficial de VTV 2026 por patente

Para evitar que las plantas colapsen y te comas filas eternas, la Provincia mantiene el sistema de ordenamiento por terminación de patente. Respetar este calendario es vital: circular con la VTV vencida fuera de tu mes asignado no solo implica multas, sino que el seguro podría lavarse las manos y declinar la cobertura en caso de siniestro.

Acá te dejamos la tabla actualizada para que agendes tu mes:

Terminación de Patente Mes de Vencimiento / Verificación 2 Febrero 3 Marzo 4 Abril 5 Mayo 6 Junio 7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre 0 Octubre 1 Noviembre Todos Diciembre / Enero (Meses libres o para regularizar)

Es importante destacar que si verificás tu vehículo en un mes distinto al que te corresponde por patente, la vigencia de la oblea no va a ser de un año completo, sino que se va a recortar hasta la fecha de tu próximo vencimiento real. Básicamente, vas a pagar la tarifa completa por menos meses de validez.

Resultados posibles: Aprobado, Condicional y Rechazado

Entender la diferencia entre un resultado Condicional y uno Rechazado te ahorra tiempo y plata. Así funciona hoy la normativa:

Aprobado: El auto no tiene fallas o tiene defectos leves que no joden a la seguridad. Te pegan la oblea y circulás tranquilo hasta el año que viene.

El auto no tiene fallas o tiene defectos leves que no joden a la seguridad. Te pegan la oblea y circulás tranquilo hasta el año que viene. Condicional: Te encontraron uno o más defectos (leves o graves, pero que te dejan circular un poco más). Podés circular por 60 días únicamente con el informe técnico (sin oblea) y tenés que volver a verificar gratis dentro de ese plazo una vez que lo hayas arreglado.

Te encontraron uno o más defectos (leves o graves, pero que te dejan circular un poco más). (sin oblea) y tenés que volver a verificar gratis dentro de ese plazo una vez que lo hayas arreglado. Rechazado: El vehículo tiene defectos graves que ponen en riesgo tu vida y la de los demás (ej: frenos rotos, dirección con juego excesivo). NO estás habilitado para circular y deberías retirarlo con grúa. La reválida es gratuita dentro de los 60 días.

Costos y valor de la multa por incumplimiento

El costo de la VTV se actualiza seguido, pero el precio del trámite es ínfimo comparado con lo que te puede salir la multa. La infracción por circular sin la VTV al día se calcula en Unidades Fijas (UF), atadas al precio del litro de nafta premium del ACA.

Actualmente, la multa puede oscilar entre las 300 y 1.000 Unidades Fijas. Con los precios de combustible de 2026, estamos hablando de sumas que superan fácil el medio millón de pesos, y hasta te pueden retener la licencia en ciertos casos.

Recomendación final: No esperes al último día del mes. A partir del día 20 los turnos vuelan. Revisá tus luces, controlá la presión de los neumáticos y, fundamentalmente, asegurate de tener tu Domicilio Vial Electrónico activo antes de salir de tu casa.