Asueto del 26 de diciembre: ¿Qué decidieron los municipios en la Provincia de Buenos Aires?

A medida que se acerca el final de 2025, la confusión sobre el calendario de fiestas se intensifica. Con la confirmación del asueto nacional para el 24 y 31 de diciembre, muchos bonaerenses se preguntan qué pasará con el viernes 26 de diciembre. ¿Se convierte en un fin de semana extralargo? Aclaramos la situación para la administración pública, bancos y municipios de la Provincia de Buenos Aires.

La situación oficial en la Provincia de Buenos Aires

Hasta el momento, no hay un decreto provincial general que declare asueto administrativo para toda la Provincia de Buenos Aires el viernes 26 de diciembre de 2025. El Gobierno de Axel Kicillof y la administración pública provincial se rigen, en principio, por el esquema alineado con Nación, que prioriza los descansos para las vísperas de las fiestas.

24 y 31 de diciembre: Hay asueto administrativo confirmado (Decreto 883/2025 a nivel nacional, al que la Provincia adhiere habitualmente).

Hay asueto administrativo confirmado (Decreto 883/2025 a nivel nacional, al que la Provincia adhiere habitualmente). 25 de diciembre y 1 de enero: Son feriados nacionales inamovibles.

Son feriados nacionales inamovibles. 26 de diciembre: Es un día laborable normal para la administración pública provincial general, escuelas y poder judicial, salvo excepciones puntuales.

Municipios bonaerenses que tendrán asueto el 26

Aunque la Provincia no cuenta con un asueto general, algunos intendentes tienen la autonomía de decretar asuetos municipales. Diversos distritos del interior bonaerense han optado por un esquema diferente para fomentar el turismo local o el descanso de sus empleados.

Municipios confirmados que tendrán asueto el viernes 26 de diciembre (y en algunos casos el 2 de enero):

Rauch: El municipio decretó asueto para el 26 de diciembre y el 2 de enero, aunque trabajarán normalmente el 24 y 31.

El municipio decretó asueto para el 26 de diciembre y el 2 de enero, aunque trabajarán normalmente el 24 y 31. Bolívar: Se sumó a la medida de otorgar descanso el viernes post-navidad.

Se sumó a la medida de otorgar descanso el viernes post-navidad. Otros distritos: Se recomienda consultar el boletín oficial o las redes de tu municipio, ya que ciudades de la “Séptima Sección” están adoptando esta modalidad “puente”.

Atención: Si vivís en un municipio que no ha comunicado nada oficial, debés asumir que el viernes 26 la actividad municipal es normal.

¿Abren los bancos el 26 de diciembre?

Sí. El Banco Central y las entidades financieras (incluido el Banco Provincia) no están sujetos a los asuetos administrativos. El viernes 26 de diciembre habrá actividad bancaria normal, con atención al público y clearing bancario habitual. Es un día clave para realizar operaciones antes del último fin de semana del año.