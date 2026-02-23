Arranca la última semana de febrero con alerta amarilla por tormentas fuertes

Francisco Díaz
alerta `por tormentas

La semana comienza con condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del país y la provincia de Buenos Aires no quedó al margen. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta este lunes 23 de febrero al centro y norte bonaerense.

Según el organismo oficial, durante la tarde y noche se espera un marcado aumento de la inestabilidad en el centro y noreste de la provincia. Las tormentas podrían ser localmente fuertes, con chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas en forma localizada.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores estos registros podrían ser superados de manera puntual. Las condiciones tenderán a mejorar de oeste a este hacia el final de la jornada.

¿Qué implica una alerta amarilla?

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No se trata de una situación extrema, pero sí requiere especial atención, seguimiento de los informes oficiales y medidas preventivas.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

El SMN aconseja:

  • No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües.
  • Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.
  • No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.
  • Asegurar elementos que puedan volarse con las ráfagas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas donde puedan registrarse anegamientos temporarios o ráfagas intensas. El seguimiento permanente de los reportes oficiales será clave para atravesar la jornada con mayor seguridad.

