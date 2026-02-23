Arranca la última semana de febrero con alerta amarilla por tormentas fuertes

La semana comienza con condiciones meteorológicas adversas en distintos puntos del país y la provincia de Buenos Aires no quedó al margen. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta este lunes 23 de febrero al centro y norte bonaerense.

Según el organismo oficial, durante la tarde y noche se espera un marcado aumento de la inestabilidad en el centro y noreste de la provincia. Las tormentas podrían ser localmente fuertes, con chaparrones intensos de corta duración, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas en forma localizada.

En cuanto a las precipitaciones, se estiman valores acumulados entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores estos registros podrían ser superados de manera puntual. Las condiciones tenderán a mejorar de oeste a este hacia el final de la jornada.

¿Qué implica una alerta amarilla?

La alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. No se trata de una situación extrema, pero sí requiere especial atención, seguimiento de los informes oficiales y medidas preventivas.

Recomendaciones ante tormentas fuertes

El SMN aconseja:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir desagües.

Evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.

No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

Asegurar elementos que puedan volarse con las ráfagas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas donde puedan registrarse anegamientos temporarios o ráfagas intensas. El seguimiento permanente de los reportes oficiales será clave para atravesar la jornada con mayor seguridad.