ARBA prorrogó hasta el 25 de noviembre el vencimiento del Impuesto Inmobiliario

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) prorrogó hasta el 25 de noviembre el vencimiento de la cuota 5 del Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado. Los contribuyentes tienen la oportunidad de acceder a un descuento de hasta el 10% si realizan el pago mediante débito automático o mantienen sus impuestos al día.

Motivos de la prórroga del vencimiento

La medida fue anunciada a través de una disposición publicada en el Boletín Oficial y se adoptó “por razones de índole operativa”. El objetivo es garantizar el proceso de liquidación del impuesto y asegurar que los medios de pago estén disponibles para todos los contribuyentes.

Opciones de pago disponibles para los contribuyentes

Los interesados podrán realizar el pago del impuesto desde la web oficial de ARBA, www.arba.gov.ar. Aceptan tarjetas de crédito y también es posible abonar a través de un cajero automático, generando previamente un código electrónico.

Además, se puede utilizar la opción de pago digital mediante la aplicación Cuenta DNI del Banco Provincia (BAPRO), escaneando un código QR que será enviado por correo electrónico y que estará activo hasta el nuevo vencimiento. También se permite el pago de forma presencial en bancos habilitados y en centros de cobro de Provincia Net Pagos.

¿Cómo adherirse al débito automático y acceder al beneficio?

ARBA facilita la adhesión al débito automático para el pago de impuestos provinciales, incluyendo el Inmobiliario Edificado. Para iniciar este trámite, los contribuyentes deben ingresar al sitio web de ARBA, acceder a la sección “Autogestión” con su CUIT y Clave CIT, y seleccionar la opción “Gestión de Débitos Automáticos”.

Si es necesario registrar un nuevo CBU, esta opción también se encuentra disponible en el mismo portal bajo “Registro de Claves Bancarias Uniformes (CBU)”. Es importante tener en cuenta que si se opta por el débito con tarjeta de crédito por primera vez, el impacto del pago no será inmediato, reflejándose en los próximos vencimientos.