ANSES publicó el calendario de pagos y aumentos para septiembre 2025 ¿Cuándo cobro?

Ana Salgueiro
anses cobro pensiones

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ha dado a conocer el calendario de pagos oficial de septiembre 2025. Los beneficiarios de diversas prestaciones podrán verificar las fechas de cobro según el último número de su DNI.

¿Cuáles son los aumentos en los haberes?

Este mes, se implementará un aumento del 1,9% en las asignaciones, pensiones y jubilaciones. Este ajuste responde a la inflación registrada en julio, según lo determinado por el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

¿Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025?

Las siguientes son las fechas de cobro establecidas por ANSES para las diversas prestaciones en el mes de septiembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre
  • DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre
  • DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre
  • DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Mes a cobrar: agosto

  • Todos los documentos Primera Quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre
  • Todos los documentos Segunda Quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre

Mes a cobrar: septiembre

  • Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes a cobrar: agosto

  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Mes a cobrar: septiembre

  • Todas las terminaciones de DNI: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre

Prestación por Desempleo Plan 1

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre

Prestación por Desempleo Plan 2

  • Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre
