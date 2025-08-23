banner ad

ANSES ofrece adelantos de cuotas, pero limita nuevos créditos para jubilados y trabajadores

Ana Salgueiro
Banco Nación y Banco Provincia lanzan créditos accesibles para jubilados

La ANSES ha implementado nuevas opciones para sus beneficiarios, permitiendo adelantar cuotas o saldar el total de deudas pendientes. Sin embargo, los trabajadores y jubilados enfrentan nuevas restricciones en la obtención de créditos debido a una reciente decisión del gobierno de Javier Milei.

¿Cuáles son las nuevas opciones de pago de ANSES?

A partir de ahora, los beneficiarios de ANSES tienen la opción de adelantar cuotas de su crédito o pagar el saldo total en una sola exhibición. Esta medida está disponible mes a mes, y los usuarios pueden consultar el estado de sus deudas.

  • Adelanto de cuotas: Permite a los beneficiarios pagar anticipadamente por las cuotas pendientes.
  • Pago total: Posibilidad de saldar toda la deuda a la vez con un descuento aplicable.

¿Qué pasó con los créditos de ANSES bajo el gobierno actual?

Con la llegada del gobierno de Javier Milei, se ha determinado que el organismo social no podrá otorgar préstamos. Esta responsabilidad ahora recae sobre las entidades bancarias, lo que limita las opciones para los trabajadores y jubilados.

A pesar de esta restricción, algunas entidades financieras están ofreciendo condiciones favorables a los beneficiarios y jubilados de ANSES para acceder a créditos, aunque las tasas pueden variar significativamente.

Cómo consultar las cuotas de los créditos ANSES

Para realizar la consulta sobre el estado de los créditos, es necesario contar con el CUIL y la clave de Seguridad Social. A continuación se detalla el proceso:

  1. Ingresar a la página de Mi ANSES.
  2. Seleccionar la opción Créditos ANSES.
  3. Acceder a Consultas y Pago Voluntario.

Una vez en esta sección, los usuarios pueden visualizar la cantidad de cuotas pendientes, el monto de cada una y el total a pagar si se opta por el pago total en un solo desembolso, incluyendo el descuento aplicable.

Tipo de Crédito Monto Máximo Tasa de Interés
Créditos personales $200,000 20%
Créditos con garantía $500,000 15%
