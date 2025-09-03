banner ad

ANSES facilita la obtención del Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde su web

Ana Salgueiro
cuil anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha habilitado a sus beneficiarios la posibilidad de obtener de manera rápida y gratuita el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) a través de su plataforma online. Este documento, que no requiere firmas ni sellos, es esencial para verificar la afiliación a una obra social.

¿Quiénes pueden acceder a este servicio de ANSES?

Desde el servicio virtual, pueden acceder:

  • Beneficiarios de ANSES

¿Para qué sirve el CODEM y qué es?

El CODEM es una constancia válida para diversos trámites, tales como:

  • Internaciones programadas
  • Derivaciones médicas
  • Reclamos por prestaciones

Es un documento legalmente válido sin necesidad de firmas o sellos, lo que facilita su uso administrativo.

El proceso para obtenerlo es sencillo y gratuito, disponible las 24 horas. No se requiere contar con usuario ni clave. Los pasos son:

  • Ingresar al sitio oficial de ANSES en la sección “Consulta de Obra Social – CODEM”.
  • Introducir número de DNI o CUIL.
  • Hacer clic en Continuar.
  • El sistema mostrará la obra social asignada y, si corresponde, los familiares incluidos.
  • Se puede descargar e imprimir el comprobante desde la misma página.

Con esta modalidad digital, ANSES refuerza su estrategia de modernización de trámites, eliminando la necesidad de presentarse físicamente en sus oficinas y simplificando el acceso a gestiones cruciales como la cobertura médica.

