ANSES facilita la obtención del Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde su web

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha habilitado a sus beneficiarios la posibilidad de obtener de manera rápida y gratuita el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) a través de su plataforma online. Este documento, que no requiere firmas ni sellos, es esencial para verificar la afiliación a una obra social.

¿Quiénes pueden acceder a este servicio de ANSES?

Desde el servicio virtual, pueden acceder:

Beneficiarios de ANSES

¿Para qué sirve el CODEM y qué es?

El CODEM es una constancia válida para diversos trámites, tales como:

Internaciones programadas

Derivaciones médicas

Reclamos por prestaciones

Es un documento legalmente válido sin necesidad de firmas o sellos, lo que facilita su uso administrativo.

El proceso para obtenerlo es sencillo y gratuito, disponible las 24 horas. No se requiere contar con usuario ni clave. Los pasos son:

Ingresar al sitio oficial de ANSES en la sección “Consulta de Obra Social – CODEM”.

Introducir número de DNI o CUIL.

Hacer clic en Continuar .

. El sistema mostrará la obra social asignada y, si corresponde, los familiares incluidos.

Se puede descargar e imprimir el comprobante desde la misma página.

Con esta modalidad digital, ANSES refuerza su estrategia de modernización de trámites, eliminando la necesidad de presentarse físicamente en sus oficinas y simplificando el acceso a gestiones cruciales como la cobertura médica.