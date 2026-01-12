ANSES: ¿Cuánto se cobrará del Plan Hogar en la transición al nuevo sistema de subsidios?

La Secretaría de Energía confirmó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continuará pagando el Plan Hogar por un plazo de seis meses. Esta decisión apunta a garantizar una transición ordenada al nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De esta manera, los beneficiarios actuales del Plan Hogar seguirán cobrando el subsidio de la garrafa social durante el período en el que tienen tiempo para anotarse al nuevo esquema. Una vez finalizado ese plazo, la ayuda dejará de pagarse en forma directa y se aplicará bajo una modalidad distinta.

A pesar de esta aclaración de la Secretaría de Energía, aún no se sabe cuándo Anses hará el próximo pago del beneficio.

Descuentos directos reemplazarán los pagos del Plan Hogar

El Plan Hogar dejará de funcionar como un programa independiente. En su lugar, los usuarios pasarán a estar incluidos dentro del SEF, que unifica los beneficios para electricidad, gas por redes, gas propano y garrafas.

La principal diferencia es la forma de otorgamiento del subsidio. Mientras que el Plan Hogar se pagaba mediante una transferencia a través de Anses, el nuevo esquema prevé que el beneficio se aplique como un descuento directo en la compra de garrafas, utilizando medios de pago electrónicos. Es decir, el subsidio ya no se acreditará en la cuenta del beneficiario, sino que se descontará al momento de hacer la compra.

Según aclaró la Secretaría de Energía, este mecanismo busca mejorar el control del gasto público y asegurar que la ayuda se destine efectivamente a la compra del insumo.

Inscripción al SEF

Los titulares del ahora ex Plan Hogar cuentan con seis meses para inscribirse en el nuevo registro. El requisito principal es tener ingresos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, lo que actualmente equivale a $3.641.397 para un hogar tipo.

Además, podrán acceder al subsidio aquellos hogares que, aún superando ese límite de ingresos, cuenten con:

Una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

(CUD). Un integrante que perciba una Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra del Atlántico Sur .

. Certificado de Vivienda del ReNaBaP.

Para completar la inscripción, será necesario contar con el DNI vigente, el CUIL de todos los mayores de 18 años del hogar y una dirección de correo electrónico activa.

La inscripción al nuevo esquema de Plan Hogar se realiza directamente desde la página oficial de subsidios de la Secretaría de Energía. Es decir, no se lleva adelante en las oficinas de Anses.