Cuenta DNI Enero 2026: todos los descuentos, nuevos topes y beneficios de verano

El Banco Provincia renovó su cartera de descuentos para comenzar el 2026. Enero llega con una modificación estructural clave en los rubros de alimentos, promociones agresivas para la temporada turística en la Costa Atlántica y un calendario de supermercados que exige planificación para maximizar el ahorro.

A continuación, el detalle actualizado y verificado de todos los beneficios con Cuenta DNI vigentes para este mes.

Cambio urgente: Unificación de Carnicerías y Comercios de Barrio

La modificación más importante de enero 2026 es la fusión del beneficio de Carnicerías (que antes tenía un porcentaje mayor) con el de Comercios de Cercanía. A partir de ahora, ambos rubros funcionan bajo una misma modalidad.

Día de vigencia: Todos los viernes de enero.

Todos los viernes de enero. Descuento: 20% de ahorro.

20% de ahorro. Tope de reintegro: $5.000 por semana y por persona.

$5.000 por semana y por persona. Condición: El tope semanal se alcanza con compras de $25.000. Al haber 5 viernes en el mes, el ahorro mensual potencial es de $25.000.

Te puede interesar: Verano 2026: Cómo Acceder al Préstamo “Acá” del Banco Provincia para Financiar tus Vacaciones

Especial Verano 2026: Gastronomía, YPF y Balnearios

Para acompañar las vacaciones, la billetera digital activó reintegros altos en rubros de esparcimiento y turismo.

Gastronomía: 25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana.

25% de ahorro los sábados y domingos en locales adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana. Full YPF: 25% de descuento los sábados y domingos en tiendas Full adheridas (no aplica a combustible). El tope es de $8.000 semanales.

25% de descuento los sábados y domingos en tiendas Full adheridas (no aplica a combustible). El tope es de $8.000 semanales. Grandes Marcas y Balnearios: 25% de ahorro todos los días en marcas de indumentaria, deportes y balnearios seleccionados. El tope es de $10.000 por semana y por marca.

25% de ahorro todos los días en marcas de indumentaria, deportes y balnearios seleccionados. El tope es de $10.000 por semana y por marca. Espectáculos y Entretenimiento: 30% de ahorro todos los días con tope de $6.000 por transacción.

Ver también: ¡Atención Motociclistas! Nuevo Préstamo 100% Digital de Banco Provincia para Motos

El ahorro más fuerte: Ferias y Mercados

Sigue siendo el rubro con el porcentaje más conveniente para la compra de alimentos frescos.

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento todos los días.

40% de descuento todos los días. Tope de reintegro: $6.000 por semana.

$6.000 por semana. Universidades: 40% de ahorro todos los días en comedores y kioscos universitarios adheridos, con un tope de $6.000 semanal.

Ver también: Cuenta DNI Enero 2026: Cambia el beneficio en carnicerías y llegan los “Súper Reintegros” de verano

Calendario de Supermercados: Días y Cadenas

En enero, las cadenas de supermercados tienen días específicos y condiciones muy distintas entre sí. Es fundamental chequear esta lista antes de ir:

Supermercados DÍA: Lunes. 20% de descuento. Tope de $8.000 por día (Ticket mínimo $20.000).

Lunes. 20% de descuento. Tope de $8.000 por día (Ticket mínimo $20.000). Nini Mayorista: Martes. 15% de descuento. Tope de $20.000 por día.

Martes. 15% de descuento. Tope de $20.000 por día. Supermercados del Interior (Regionales): Martes y Miércoles. 15% de descuento. Tope de $6.000 semanal (Ticket mínimo $30.000).

Martes y Miércoles. 15% de descuento. Tope de $6.000 semanal (Ticket mínimo $30.000). Carrefour: Miércoles. 10% de descuento. Sin tope de reintegro (válido en Express, Market, Maxi e Hiper).

Miércoles. 10% de descuento. Sin tope de reintegro (válido en Express, Market, Maxi e Hiper). Supermercados Toledo: Miércoles. 20% de descuento. Sin tope de reintegro (requiere ticket mínimo de $40.000).

Miércoles. 20% de descuento. Sin tope de reintegro (requiere ticket mínimo de $40.000). Chango Más / MásOnline: Jueves, Viernes y Sábados. 15% de descuento. Sin tope de reintegro.

Otros rubros vigentes

Librerías: 10% de ahorro los lunes y martes (sin tope).

10% de ahorro los lunes y martes (sin tope). Farmacias y Perfumerías: 10% de ahorro los miércoles y jueves (sin tope).

Beneficios para grupos específicos