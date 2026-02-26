Alivio para familias bonaerenses: La Provincia suspende por 60 días el cobro de cuotas de créditos para viviendas

Denisse Helman

En una decisión de fuerte impacto social, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, dispuso la suspensión inmediata y por un plazo de 60 días del cobro de las cuotas mensuales de los créditos otorgados a través del programa Buenos Aires CREA. La medida, oficializada este lunes 23 de febrero de 2026 mediante la Resolución 320 del Instituto de la Vivienda, busca proteger el ingreso de miles de hogares en un contexto de creciente morosidad bancaria y reestructuración administrativa.

Los motivos detrás del freno en los cobros

La suspensión no es casual y responde a dos factores fundamentales que coinciden en este inicio de año. En primer lugar, se encuentra la disolución y liquidación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE), organismo que funcionaba como el brazo ejecutor de estos créditos. Según lo establecido en el Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo provincial está en pleno proceso de transición operativa y contable para absorber estas funciones, lo que motivó la necesidad de una “pausa técnica” en el recupero de los préstamos.

En segundo lugar, la realidad económica ha encendido las alarmas del sistema financiero. Datos recientes del Banco Central indican que la morosidad en los créditos a las familias alcanzó un pico del 9,3%, el nivel más alto en 15 años. En este escenario, el Gobierno bonaerense consideró prudente detener las exigencias de pago mientras se estabilizan los índices de capacidad de pago de los adjudicatarios.

Alcances de la Resolución 320: ¿A quiénes beneficia?

La disposición del Instituto de la Vivienda es amplia y clara para evitar confusiones entre los beneficiarios. Los puntos principales incluyen:

  • Suspensión total de cuotas: Por los próximos dos meses (marzo y abril de 2026), no se debitarán ni se deberán abonar las cuotas de los créditos Buenos Aires CREA.
  • Prórroga automática de vencimientos: Los pagos previstos para este periodo se trasladarán al final del plan de cuotas original, sin aplicar intereses punitorios ni cargos extra por la demora.
  • Freno a las intimaciones: El organismo ha suspendido la emisión y gestión de avisos de deuda o intimaciones de pago para todos los préstamos alcanzados por esta operatoria.

Qué pasará con el programa Buenos Aires CREA en el futuro

Lanzado originalmente como una alternativa provincial al Procrear, el programa Buenos Aires CREA facilitó el acceso a fondos para la reforma, refacción y ampliación de viviendas a tasa subsidiada. Sin embargo, tras la disolución del fondo que lo financiaba, el programa entra en una etapa de cierre definitivo en cuanto a nuevas altas.

A partir de ahora, el Instituto de la Vivienda se enfocará exclusivamente en la administración de los créditos ya otorgados —estimados en unos 5.000 casos activos de los 50.000 proyectados inicialmente—. Una vez que finalice el plazo de 60 días de suspensión, se espera que el organismo comunique la nueva modalidad de pago y el cronograma actualizado de cuotas para el resto del año.

Recomendaciones para los adjudicatarios

Si sos beneficiario de un crédito Buenos Aires CREA, es fundamental que tengas en cuenta lo siguiente:

  • No es necesario realizar trámites: La suspensión y la prórroga de los vencimientos son automáticas. No hace falta presentarse en las oficinas de ANSES ni del Instituto de la Vivienda.
  • Controlar los débitos: Si tenés configurado el débito automático en tu cuenta bancaria, se recomienda verificar en los próximos días que la entidad financiera haya procesado la orden de suspensión para evitar descuentos involuntarios.
  • Canales de consulta: Ante cualquier duda sobre el saldo de deuda o el estado del crédito, el canal oficial sigue siendo la plataforma web del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
Más leídas