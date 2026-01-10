Alerta por Hantavirus en Provincia de Buenos Aires: Qué señales no tenés que dejar pasar

La situación sanitaria en la Provincia de Buenos Aires se ha vuelto crítica en las últimas horas. A la serie de casos notificados desde el inicio del año, hoy se suma una noticia devastadora: la confirmación del fallecimiento de una nena de 10 años en General Belgrano por hantavirus. Este nuevo caso fatal eleva el nivel de alerta y conmoción en la región, obligando a las autoridades a reforzar las medidas de prevención de urgencia.

Conmoción por la muerte de una niña en General Belgrano

El Municipio de General Belgrano confirmó hoy, basándose en los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), que la muerte de Mía Rodríguez, una niña de 10 años, fue causada por hantavirus.

El caso ha generado un profundo dolor en la comunidad. Las autoridades locales activaron de inmediato los protocolos sanitarios, desplegando operativos de desmalezamiento, fumigación y desratización en las zonas de riesgo indicadas por los técnicos. Si bien se llamó a la calma aclarando que el virus no se transmite de persona a persona por contacto social cotidiano, el hecho pone en evidencia la agresividad del brote actual.

Un comienzo de 2026 con múltiples focos

La tragedia de General Belgrano no es un hecho aislado, sino que se suma a un escenario preocupante en el territorio bonaerense. Días atrás, el sistema de salud ya había reportado el fallecimiento de un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles tras un cuadro febril fulminante.

Además, se mantienen las alertas epidemiológicas con reportes de víctimas fatales y casos en estudio en:

Chacabuco

Mar del Plata

La Plata (aumento de notificaciones)

(aumento de notificaciones) Tandil (casos sospechosos en investigación)

Ver también: Salud Digital Bonaerense: la guía definitiva para sacar turnos, recetas y aprovechar descuentos este verano 2026

La acumulación de casos en tan poco tiempo, afectando tanto a menores como a adultos, sugiere que las condiciones ambientales de este verano están facilitando una circulación inusualmente alta del ratón colilargo, vector del virus.

Síntomas de alarma: No pierdas tiempo

Ante la confirmación de estos casos fatales en menores, la recomendación es clara: no subestimar ningún síntoma gripal, especialmente si vivís en zonas rurales, periurbanas o estuviste en contacto con ambientes cerrados/descampados en los últimos 45 días.

Prestá atención a:

Fiebre alta repentina (38° o más).

(38° o más). Dolores musculares intensos (piernas, espalda).

(piernas, espalda). Cefalea y dolor abdominal .

. Vómitos o diarrea.

Urgente: Si tenés estos síntomas, andá a la guardia e informá si pudiste estar expuesto a roedores. El tratamiento temprano es vital.

Artículo relacionado: Plan de privatización en hospitales bonaerenses: cuáles son los 5 centros afectados y qué pasará con la atención

Cómo proteger tu casa y a tu familia

No existe vacuna, por lo que la barrera física y la higiene son las únicas defensas.

Limpieza húmeda: Nunca barras en seco galpones o lugares cerrados. Rociá todo con agua y lavandina (proporción 9 a 1) y esperá 30 minutos antes de limpiar.

Nunca barras en seco galpones o lugares cerrados. Rociá todo con agua y lavandina (proporción 9 a 1) y esperá 30 minutos antes de limpiar. Exterior ordenado: Mantené el pasto corto alrededor de la vivienda y no acumules leña o chatarra cerca de las paredes.

Mantené el pasto corto alrededor de la vivienda y no acumules leña o chatarra cerca de las paredes. Ventilación: Antes de entrar a lugares que estuvieron cerrados (como casas de fin de semana o depósitos), abrí todo y dejá ventilar al menos una hora.

Antes de entrar a lugares que estuvieron cerrados (como casas de fin de semana o depósitos), abrí todo y dejá ventilar al menos una hora. Basura: Usá tachos con tapa hermética. Si no hay recolección, enterrala lejos de la casa.

Situación Epidemiológica Actualizada (Enero 2026)

Localidad Situación Detalle Gral. Belgrano Confirmado Fatal Niña de 10 años (Paraje Chas). S. A. de Giles Confirmado Fatal Adolescente de 14 años. Chacabuco Confirmado Fatal Caso reportado a inicios de mes. Mar del Plata Confirmado Fatal Zona periurbana. Zona Centro En Alerta Aumento de la actividad viral en roedores.

Para más información oficial, consultá los canales del Ministerio de Salud de la Nación o el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.