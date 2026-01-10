Conmoción en General Belgrano: confirmaron que una nena de 10 años falleció por hantavirus

El Municipio de General Belgrano confirmó en las últimas horas que la causa del fallecimiento de Mía Rodríguez, una niña de 10 años vecina del paraje Chas, fue hantavirus, según los registros oficiales del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y en articulación con autoridades sanitarias provinciales.

Desde el primer momento, el caso fue abordado siguiendo los protocolos sanitarios vigentes y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas correspondientes para el control del foco, con el objetivo de prevenir nuevos casos y resguardar la salud de la comunidad, informaron.

Como medida preventiva, el Municipio informó que este jueves se realizarán tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los sectores indicados por las áreas técnicas.

Las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la población al remarcar que el hantavirus no se transmite por el contacto social cotidiano, sino principalmente por la inhalación de partículas presentes en el ambiente provenientes de roedores infectados. En ese sentido, se solicitó a los vecinos mantener limpios los espacios domiciliarios y evitar condiciones que favorezcan la presencia de roedores.

Finalmente, desde el Municipio expresaron su profundo acompañamiento a la familia de Mía, reafirmando el compromiso de brindar información responsable y priorizar el cuidado colectivo en un momento de profundo dolor para toda la comunidad.