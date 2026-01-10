Conmoción en General Belgrano: confirmaron que una nena de 10 años falleció por hantavirus

Francisco Díaz

El Municipio de General Belgrano confirmó en las últimas horas que la causa del fallecimiento de Mía Rodríguez, una niña de 10 años vecina del paraje Chas, fue hantavirus, según los registros oficiales del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) y en articulación con autoridades sanitarias provinciales.

Desde el primer momento, el caso fue abordado siguiendo los protocolos sanitarios vigentes y se encuentran en marcha las acciones epidemiológicas correspondientes para el control del foco, con el objetivo de prevenir nuevos casos y resguardar la salud de la comunidad, informaron.

Sábado con alerta por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires
Mirá también:

Sábado con alerta por vientos fuertes en gran parte de la provincia de Buenos Aires

Como medida preventiva, el Municipio informó que este jueves se realizarán tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los sectores indicados por las áreas técnicas.

Las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad a la población al remarcar que el hantavirus no se transmite por el contacto social cotidiano, sino principalmente por la inhalación de partículas presentes en el ambiente provenientes de roedores infectados. En ese sentido, se solicitó a los vecinos mantener limpios los espacios domiciliarios y evitar condiciones que favorezcan la presencia de roedores.

Finalmente, desde el Municipio expresaron su profundo acompañamiento a la familia de Mía, reafirmando el compromiso de brindar información responsable y priorizar el cuidado colectivo en un momento de profundo dolor para toda la comunidad.

Consternación en General Belgrano por la muerte de una niña de 10 años
Mirá también:

Consternación en General Belgrano por la muerte de una niña de 10 años
ETIQUETAS
Compartir este artículo
aumento provincia de buenos aires rutas
Verano 2026: aumentan Peajes, VTV, Multas y Combustibles en Provincia de Buenos Aires ¿Cuánto?
Provincia
arba patente provincia de buenos aires 2026
Patente 2026: cómo acceder al descuento por pago anual y hasta cuándo hay tiempo en Provincia
Provincia
Vouchers capacitacion 2026
Vouchers de Capacitación 2026: qué son, a quiénes alcanzan y qué tenés que hacer para no quedar afuera
Provincia Sociedad
duelo nena
Consternación en General Belgrano por la muerte de una niña de 10 años
General Belgrano
Ayuda escolar novedades 2026
Ayuda Escolar ANSES 2026: quiénes la cobran, cuánto pagan y cómo presentar el Certificado Escolar para no perderla
Sociedad
barigui
Alerta en la provincia de Buenos Aires por la mosca negra: qué es, qué provoca y cómo prevenirla
Provincia
Controles rutas bonaerenses
Controles en rutas de la Provincia de Buenos Aires: lo que te pueden pedir (y lo que no)
Provincia

Más leídas