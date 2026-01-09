Plan de privatización en hospitales bonaerenses: cuáles son los 5 centros afectados y qué pasará con la atención

El sistema de salud pública en la provincia de Buenos Aires atraviesa una semana de máxima tensión tras conocerse el plan del Gobierno nacional para transformar la administración de cinco hospitales de alta complejidad. La iniciativa, que busca pasar de un modelo de gestión estatal compartida a uno de participación o administración privada, ha encendido las alarmas tanto en la administración provincial como en los gremios sanitarios.

Cuáles son los 5 hospitales incluidos en el plan

El proyecto oficial se centra en establecimientos que hoy son pilares de la atención de alta complejidad en el Conurbano bonaerense y la región de la Cuenca Alta. Los hospitales que están bajo análisis para este cambio de gestión son:

Hospital El Cruce Dr. Néstor Kirchner (Florencio Varela): Referente nacional en trasplantes y cirugías cardiovasculares.

Referente nacional en trasplantes y cirugías cardiovasculares. Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (Cañuelas): Nodo vital para la atención regional en la provincia.

Nodo vital para la atención regional en la provincia. Hospital del Bicentenario (Esteban Echeverría): Centro de referencia para derivaciones y cirugías complejas.

Centro de referencia para derivaciones y cirugías complejas. Hospital Dr. René Favaloro (La Matanza): Institución clave en Rafael Castillo para el distrito más poblado del país.

Institución clave en Rafael Castillo para el distrito más poblado del país. Hospital Presidente Néstor Kirchner (La Matanza): Ubicado en Gregorio de Laferrere, fundamental para la atención materno-infantil y emergencias.

En qué consiste el modelo español de gestión

El Gobierno nacional analiza implementar lo que técnicamente se conoce como el “modelo español” o sistema de concesión. En este esquema, el Estado mantiene la propiedad de los hospitales y sigue financiando la atención a través de un sistema de cápitas (un monto fijo por cada habitante o paciente asignado), pero la administración diaria, la contratación de personal y la provisión de insumos quedan en manos de una empresa o gerenciadora privada.

El argumento oficial para este cambio radica en la necesidad de reducir el déficit fiscal y optimizar los costos operativos. Según voceros de la Jefatura de Gabinete, la provincia de Buenos Aires mantiene una deuda millonaria con el Tesoro Nacional por el financiamiento de estos centros, lo que habría acelerado la búsqueda de alternativas que trasladen el riesgo y la gestión operativa al sector privado.

El impacto en la atención y los trabajadores

La posibilidad de una privatización, incluso si es solo de la gestión administrativa, ha generado un rechazo unánime por parte de entidades como el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires y gremios como CICOP y FESINTRAS. Las principales preocupaciones de los usuarios y profesionales son:

Gratuidad y acceso: Los gremios advierten que un gestor privado prioriza el lucro sobre la necesidad sanitaria, lo que podría derivar en restricciones de turnos para quienes no cuenten con obra social o una selección de las patologías más “rentables”.

Los gremios advierten que un gestor privado prioriza el lucro sobre la necesidad sanitaria, lo que podría derivar en restricciones de turnos para quienes no cuenten con obra social o una selección de las patologías más “rentables”. Condiciones laborales: El cambio de estatus de los hospitales podría modificar los convenios colectivos, afectando la estabilidad del personal médico y administrativo.

El cambio de estatus de los hospitales podría modificar los convenios colectivos, afectando la estabilidad del personal médico y administrativo. Tecnología y excelencia: Se teme que el recorte presupuestario necesario para generar rentabilidad privada termine degradando los altos estándares de tecnología y atención que hoy caracterizan a centros como El Cruce.

Situación actual y próximos pasos

Al día de hoy, el plan se encuentra en etapa de evaluación técnica y política. Desde el Ministerio de Salud bonaerense han manifestado que defenderán la gestión pública de estos centros, señalando que el traspaso a un privado o una provincialización sin los fondos correspondientes sería “inviable”.

Dada la naturaleza legal de los hospitales SAMIC, creados por leyes y convenios específicos entre jurisdicciones, cualquier modificación de fondo debería, en teoría, pasar por el Congreso de la Nación o ser ratificada por las legislaturas locales. Sin embargo, no se descarta el uso de decretos para acelerar el proceso de concesión de servicios periféricos o de administración general.