Alerta en Provincia de Buenos Aires: tormentas, granizo y ola de calor para despedir el 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó avisos a corto plazo por tormentas severas en la Costa Atlántica y el interior bonaerense. Además, rige una alerta naranja por temperaturas peligrosas y un pronóstico de lluvias para recibir el 2026.

El clima en la Provincia de Buenos Aires se presenta crítico en las últimas horas del año. Este martes 30 de diciembre, el organismo oficial emitió múltiples alertas que combinan fenómenos de inestabilidad intensa con una persistente ola de calor.

⛈️ Último momento: Dónde hay riesgo de granizo ahora

Durante la noche de este martes 30, el SMN lanzó Avisos a Muy Corto Plazo (ACP) por tormentas fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. La situación requiere atención inmediata en las siguientes zonas:

Se recomienda a los turistas y locales extremar las precauciones al circular por la ruta 2, 11, 56 y 74, ya que la visibilidad puede verse drásticamente reducida.

Te puede interesar: Cuenta DNI Enero 2026: Cambia el beneficio en carnicerías y llegan los “Súper Reintegros” de verano

🌡️ Alerta Naranja: El peligro del calor extremo

En simultáneo a las tormentas, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene advertencias por temperaturas extremas que pueden afectar la salud:

Nivel Naranja (Muy Peligroso): Afecta a zonas del este bonaerense. Indica un efecto moderado a alto en la salud . Las temperaturas pueden ser peligrosas para todas las personas, incluso las saludables, y mortales para grupos de riesgo.

Afecta a zonas del este bonaerense. Indica un efecto . Las temperaturas pueden ser peligrosas para todas las personas, incluso las saludables, y mortales para grupos de riesgo. Nivel Amarillo: Rige para gran parte del centro y sur de la provincia. Implica peligrosidad para niños, niñas y personas mayores de 65 años.

Te puede interesar: Verano 2026: Cómo Acceder al Préstamo “Acá” del Banco Provincia para Financiar tus Vacaciones

☔ Pronóstico para el 1 de enero: ¿Mesa adentro o afuera?

La llegada del 2026 estará marcada por la inestabilidad. El SMN ha emitido un Alerta Amarillo por tormentas para el jueves 1 de enero.

Se prevén lluvias intensas en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento. Este escenario sugiere que los festejos y almuerzos del primer día del año deberán planificarse bajo techo en las zonas afectadas para evitar accidentes y complicaciones.

Ver también: ¿Es feriado o hay asueto el 2 de enero en la Provincia de Buenos Aires? Todo lo que tenés que saber

Recomendaciones de seguridad

Ante la vigencia de estos avisos, Defensa Civil y el SMN aconsejan: