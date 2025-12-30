Cuenta DNI Enero 2026: Cambia el beneficio en carnicerías y llegan los “Súper Reintegros” de verano

Banco Provincia renovó sus promociones con Cuenta DNI para arrancar el año 2026. Atención: hay una modificación clave en la compra de carne, nuevos topes de reintegro unificados y descuentos “bomba” para tus vacaciones en la Costa Atlántica.

El gran cambio en Carnicerías, Granjas y Pescaderías

La novedad más importante de enero 2026 es la modificación en el rubro carnes. A diferencia de meses anteriores, las carnicerías se integran al beneficio general de “Comercios de Cercanía”.

Nuevo Día: El descuento ahora aplica exclusivamente los viernes .

El descuento ahora aplica exclusivamente los . El Ahorro: Será del 20% (antes era 35% los sábados).

Será del (antes era 35% los sábados). Nuevo Tope: Se unifica en $5.000 por semana. Este tope se alcanza consumiendo $25.000.

Especial Verano 2026: Balnearios y Gastronomía

Para quienes veranean en la Provincia, la billetera digital activó beneficios agresivos en marcas líderes y paradores.

Marcas Destacadas (Atalaya, Havanna, etc.): 25% de ahorro todos los días. Tope de reintegro: $10.000 por semana y por marca .

todos los días. Tope de reintegro: . Gastronomía (Fines de Semana): Reintegros especiales sábados y domingos con un tope de $8.000 por fin de semana .

Reintegros especiales sábados y domingos con un tope de . Full YPF: 25% de descuento sábados y domingos (no incluye combustible). Tope semanal: $8.000.

Calendario Semanal: Dónde comprar cada día

Guardá esta guía rápida para maximizar tu sueldo durante enero:

Lunes y Martes

Librerías: 10% de ahorro sin tope de reintegro.

Todos los días

Ferias y Mercados Bonaerenses: 40% de descuento. Tope semanal: $6.000.

Universidades: 40% de ahorro en comercios adheridos de universidades. Tope semanal: $6.000.

Miércoles y Jueves

Farmacias y Perfumerías: 10% de descuento sin tope.

Viernes

Carnicerías y Comercios de Cercanía: 20% de descuento. Tope semanal unificado: $5.000.

Guía de Supermercados: Ahorrá según la cadena

Los descuentos varían según el día y la cadena. Los Jubilados (+60) tienen un 5% extra acumulable en estas promociones.

Lunes: Supermercados Día (20%, tope $8.000).

(20%, tope $8.000). Martes: Nini Mayorista (15%, tope $20.000).

(15%, tope $20.000). Miércoles: Carrefour (10%, sin tope) y Toledo (20%, sin tope).

(10%, sin tope) y (20%, sin tope). Jueves a Sábado: ChangoMás (15%, sin tope).

Tip de Ahorro: Si tenés hijos adolescentes (13 a 17 años), aprovechá el beneficio exclusivo en Gastronomía los fines de semana, que les permite ahorrar hasta $8.000 extra por cuenta.