Alerta amarillo por fuertes tormentas en la Provincia de Buenos Aires: qué zonas afecta y a qué hora llega el agua

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó sus pronósticos operativos y emitió un alerta amarillo de carácter urgente para este lunes 23 de febrero de 2026. Una extensa porción de la Provincia de Buenos Aires se verá afectada por un frente de inestabilidad severa que promete interrumpir la rutina diaria con precipitaciones acumuladas significativas y ráfagas destructivas.

Con la llegada de la etapa final del verano, los choques de masas de aire cálido y frentes fríos generan el escenario termodinámico perfecto para este tipo de desarrollos ciclónicos. Este evento meteorológico no debe tomarse a la ligera, ya que las condiciones atmosféricas actuales potencian el riesgo de granizo y anegamientos repentinos, especialmente en zonas urbanas y rutas de alto tránsito de la provincia.

Qué significa el alerta amarillo del SMN y cuáles son los riesgos reales para hoy

En términos de meteorología operativa, un alerta de nivel amarillo indica la inminencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. No se trata de una inestabilidad pasajera o una simple lluvia de verano, sino de un evento que requiere preparación activa por parte de la población civil y las autoridades municipales.

Para esta jornada, los modelos predictivos del SMN anticipan que el área será golpeada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas con potencial para desarrollarse de manera localmente fuerte o severa. El peligro principal radica en la alta tasa de milímetros que caerán en bloques de tiempo muy cortos.

Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, cifras que podrían ser superadas de forma puntual en sectores donde se estacionen las celdas de tormenta. Además, el sistema frontal estará acompañado de una frecuente e intensa actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, fuerza suficiente para derribar ramas gruesas, postes de luz o cableado urbano defectuoso.

El mapa del peligro: todos los municipios afectados por el temporal

El mapa de alertas tempranas publicado a las 06:26 horas muestra una clara sectorización del riesgo en el territorio bonaerense, abarcando a una enorme cantidad de distritos del norte, centro y este de la provincia, incluyendo corredores viales clave como la Autovía 2 y la Ruta Nacional 3.

Las regiones que se encuentran bajo advertencia amarilla estricta incluyen a toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la ciudad de La Plata y sus alrededores (Ensenada, Berisso, Magdalena). Hacia el interior y la zona de la Cuenca del Salado, la mancha amarilla cubre de manera contundente a distritos como Brandsen, Chascomús, General Belgrano, Castelli, Dolores y San Miguel del Monte.

El sistema de mal tiempo también avanza sobre el centro y noroeste provincial, poniendo en alerta a los partidos de Las Flores, 9 de Julio, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas y San Vicente. A esta extensa lista se suman Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, Navarro, Mercedes, Luján, Junín, Pergamino y San Nicolás, entre muchos otros. En todos estos lugares, la atmósfera se encuentra altamente saturada y dinámica.

En contraposición, el sistema frontal no abarca a toda la jurisdicción por igual. Si analizamos la región centro-sur en la cartografía oficial, observamos un panorama completamente distinto. Municipios como Tandil, Azul, Olavarría y gran parte de la franja costera sur se mantienen en nivel verde. En estas localidades no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos hoy, permitiendo el normal desarrollo de actividades productivas y turísticas.

A qué hora impactará el peor momento de la tormenta en el conurbano y el interior

El factor cronológico es crucial para la prevención. De acuerdo con el seguimiento satelital de topes nubosos y las lecturas de los radares meteorológicos, el desarrollo de las tormentas más agresivas no se dará durante las primeras horas de la mañana, etapa que mantendrá una inestabilidad latente pero mayormente contenida en forma de chaparrones aislados.

El mayor nivel de peligrosidad comenzará a detonar a partir del mediodía y se intensificará fuertemente durante la tarde y la noche de este lunes. Las horas críticas, donde confluyen la máxima energía acumulada y el paso de la línea de inestabilidad, se calculan en la franja de las 15:00 a las 21:00 horas.

Para los residentes del AMBA y de las localidades del interior mencionadas, los especialistas recomiendan encarecidamente evitar traslados innecesarios durante el regreso a casa o trayectos en ruta en el horario vespertino. Es allí donde coincidirán las ráfagas más potentes y el mayor caudal de agua, incrementando drásticamente el riesgo de pérdida de visibilidad y anegamientos.

Diferencias técnicas entre los niveles de alerta meteorológico

Para comprender la magnitud de las advertencias, es vital conocer el código de colores que utiliza oficialmente el organismo meteorológico nacional. Esta categorización permite a Defensa Civil y a la ciudadanía dimensionar el riesgo real con precisión.

Nivel de alerta Significado técnico oficial Acciones recomendadas para la población Verde Ausencia de inestabilidad significativa. No se esperan fenómenos que impliquen riesgos. Continuar con las rutinas laborales, logísticas y escolares de forma habitual. Amarillo Posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de actividades. Informarse y prepararse. Monitorear la evolución del radar y limpiar desagües. Naranja Fenómenos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Estar preparado. Seguir instrucciones oficiales y reprogramar toda salida. Rojo Fenómenos excepcionales con altísimo potencial de provocar emergencias o desastres. Buscar refugio de inmediato. Acatar órdenes de evacuación preventiva.

Recomendaciones clave para proteger tu hogar y tu vehículo durante la tormenta

Frente a la inminencia de vientos destructivos y lluvias torrenciales, la prevención es la herramienta más efectiva para evitar daños o pérdidas materiales irreparables. Defensa Civil sugiere adoptar las siguientes medidas inmediatas en todos los distritos en alerta:

Precaución extrema en corredores viales: En rutas críticas como la Autovía 2 (afectando especialmente los tramos de Chascomús, Castelli y Dolores) o la Ruta 3 (altura Monte y Las Flores), reducir la velocidad al mínimo por peligro de pérdida de adherencia (aquaplaning).

En rutas críticas como la Autovía 2 (afectando especialmente los tramos de Chascomús, Castelli y Dolores) o la Ruta 3 (altura Monte y Las Flores), reducir la velocidad al mínimo por peligro de pérdida de adherencia (aquaplaning). Evitar la circulación por calles anegadas: El agua turbia oculta pozos profundos, bocacalles destapadas y cables electrificados caídos que representan un peligro latente.

El agua turbia oculta pozos profundos, bocacalles destapadas y cables electrificados caídos que representan un peligro latente. Inspeccionar desagües y canaletas: Retirar hojas y plásticos de los frentes de las viviendas ahora mismo para asegurar el rápido escurrimiento del agua y evitar el colapso de las cañerías.

Retirar hojas y plásticos de los frentes de las viviendas ahora mismo para asegurar el rápido escurrimiento del agua y evitar el colapso de las cañerías. Asegurar elementos en balcones y patios: Las ráfagas de viento pronosticadas pueden convertir macetas, chapas sueltas y muebles de jardín en proyectiles peligrosos de alta velocidad.

Las ráfagas de viento pronosticadas pueden convertir macetas, chapas sueltas y muebles de jardín en proyectiles peligrosos de alta velocidad. Desconexión preventiva de artefactos eléctricos: Ante las fuertes descargas atmosféricas (rayos), es imperativo desenchufar equipos costosos, electrodomésticos o sistemas informáticos sensibles a las sobrecargas de tensión.

Ante las fuertes descargas atmosféricas (rayos), es imperativo desenchufar equipos costosos, electrodomésticos o sistemas informáticos sensibles a las sobrecargas de tensión. Resguardar el parque automotor: En caso de no poseer cochera techada, estacionar vehículos en zonas altas y deliberadamente alejadas de árboles añosos o cartelería comercial. Jamás refugiarse debajo de los árboles durante la actividad eléctrica.

Cómo seguirá el clima en la provincia durante los próximos días

El alivio térmico y la estabilización barométrica llegarán una vez que este sistema frontal logre descargar toda su energía y continúe su desplazamiento hacia el Río de la Plata y el océano Atlántico. El martes 24 de febrero marcará una jornada de pura transición, con lloviznas y chaparrones residuales durante la madrugada y la mañana, acompañados de un brusco y notorio descenso en la temperatura máxima.

A partir del miércoles 25 de febrero, la inyección de una masa de aire de origen patagónico, mucho más seca y estable, dominará la región central del país. Los cielos comenzarán a despejarse paulatinamente en toda la Provincia de Buenos Aires, dando paso a una segunda mitad de la semana con condiciones excelentes, baja humedad y sin nuevos pulsos de alerta a la vista, permitiendo el escurrimiento total del agua en las zonas más afectadas.