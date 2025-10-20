Ahorra $20.000 en Supermercados Vital todos los martes de octubre con Cuenta DNI

Los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia tendrán la oportunidad de ahorrar hasta $20.000 cada martes de octubre en las sucursales de Supermayorista Vital, gracias a la promoción “Ahorrá en Vital”. Esta iniciativa está diseñada para incentivar las compras en el reconocido mayorista y fortalecer la oferta de beneficios para los clientes del banco provincial.

Detalles de la promoción “Ahorrá en Vital”

La oferta que comienza el 30 de septiembre permite un descuento del 20% en los productos adquiridos, con un límite de reintegro unificado por persona de $20.000 cada día. Este beneficio se aplica únicamente a las compras realizadas mediante la aplicación Cuenta DNI.

Los interesados deben tener en cuenta ciertas condiciones:

  • No se encuentran habilitados aquellos clientes que tengan atrasos en sus obligaciones con el Banco Provincia.
  • La promoción es exclusiva para pagos realizados a través de la aplicación, utilizando el saldo existente en la cuenta.
  • No se aceptan los pagos realizados a través de códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales.

El reintegro correspondiente al descuento será visible en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Otras oportunidades de ahorro con Cuenta DNI

Los usuarios de Cuenta DNI pueden beneficiarse de diversas promociones en octubre de 2025. Algunas de las más relevantes son:

  • Carnicerías, granjas y pescaderías: Un descuento del 35% con un tope de reintegro por día.
  • Ferias y mercados bonaerenses: Ahorro del 40% todos los días, con límite semanal.
  • Supermercados: Descuentos variables según la cadena y el día.

Adicionalmente, existen otros descuentos que son populares entre los usuarios:

  • Universidades: 40% de descuento en comercios de universidades bonaerenses.
  • Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas, sin tope de reintegro.
  • Comercios de cercanía (excluyendo alimentos): Posibilidad de pagar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito vinculadas.
  • Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en establecimientos adheridos, sin tope de reintegro.
