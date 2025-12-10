Aguinaldo y Bonos 2025: Cronograma de pagos confirmado para estatales provincia por provincia

El cierre del año llega con la mirada puesta en el cronograma de pagos. Para los trabajadores estatales de todo el país, la confirmación del depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) de diciembre 2025 es crítica para organizar la economía familiar de cara a las Fiestas.

En un contexto inflacionario, la expectativa no solo está puesta en la fecha de cobro, sino en los bonos extraordinarios que algunas gobernaciones ya han oficializado para mitigar la pérdida de poder adquisitivo. A continuación, te detallamos el mapa de pagos actualizado, las fechas límite y qué provincias pagan un extra.

Aguinaldo para Estatales: Fechas confirmadas de cobro en diciembre

Varios gobernadores ya han puesto fecha a la acreditación del medio aguinaldo. Aquí el listado oficial ordenado cronológicamente:

📅 Primera tanda (Del 15 al 19 de diciembre)

Chaco (Municipales de Resistencia): Se acreditan el 15 de diciembre.

Se acreditan el 15 de diciembre. Jujuy: El pago se realizará entre el 15 y el 19 de diciembre.

El pago se realizará entre el 15 y el 19 de diciembre. Mendoza: Cronograma escalonado entre el 15 y el 22 de diciembre según la repartición.

Cronograma escalonado entre el 15 y el 22 de diciembre según la repartición. Salta: Administración pública, salud, educación y seguridad cobran el 16 de diciembre.

Administración pública, salud, educación y seguridad cobran el 16 de diciembre. Neuquén: Fecha única el 18 de diciembre (se suma al bono).

Fecha única el 18 de diciembre (se suma al bono). San Juan: Acreditación entre el 18 y el 20 de diciembre.

Acreditación entre el 18 y el 20 de diciembre. San Luis: Depósito confirmado para el 19 de diciembre.

Depósito confirmado para el 19 de diciembre. Río Negro: Se abonará entre el 19 y el 20 de diciembre.

📅 Segunda tanda (Desde el 20 de diciembre)

Tucumán: Pago programado entre el 18 y el 20 de diciembre.

Pago programado entre el 18 y el 20 de diciembre. Catamarca: Pago único el 20 de diciembre.

Pago único el 20 de diciembre. Entre Ríos: Confirmado para el 20 de diciembre.

⚠️ Atento a las actualizaciones: distritos clave como Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut y CABA aún no han oficializado el día exacto en el boletín oficial, aunque se espera que se apeguen a la fecha límite legal.

💰 Bonos de Fin de Año para Estatales: Quiénes cobran extra y montos

La disparidad entre provincias es notable este 2025. Mientras algunos distritos solo abonarán el SAC, otros han activado “cláusulas de alivio” o bonos navideños.

🏆 Los montos más altos confirmados:

Neuquén: Es la provincia con el bono más fuerte. Confirmó un extra de $350.000 para todos los trabajadores estatales.

Es la provincia con el bono más fuerte. Confirmó un para todos los trabajadores estatales. Mendoza: Si bien el gobierno provincial negocia, varios municipios ya confirmaron bonos que superan los $150.000 .

Si bien el gobierno provincial negocia, ya confirmaron bonos que superan los . Tucumán: Pagará un bono adicional de $100.000. (Fecha de cobro del bono: 22 y 23 de diciembre).

❌ Sin bono extra (por ahora):

Provincia de Buenos Aires: El gobierno bonaerense aún no ha comunicado el pago de un bono navideño en diciembre. El argumento oficial es que los recientes acuerdos paritarios y aumentos al básico impactarán positivamente en el cálculo final del aguinaldo.

Guía rápida: Cálculo y Fechas Límite

Para evitar confusiones a la hora de revisar el homebanking, tené en cuenta estos datos técnicos:

¿Hasta cuándo pueden pagar? La Ley de Contrato de Trabajo establece el 18 de diciembre como fecha límite. Sin embargo, existe un período de gracia de cuatro días hábiles, lo que permite a las provincias estirar el pago legalmente hasta el 24 de diciembre .

La Ley de Contrato de Trabajo establece el como fecha límite. Sin embargo, existe un período de gracia de cuatro días hábiles, lo que permite a las provincias estirar el pago legalmente hasta el . ¿Cómo saber cuánto cobro? La fórmula es sencilla: Se calcula el 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto (sueldo bruto) dentro del semestre julio-diciembre.

Recomendaciones para los Estatales

