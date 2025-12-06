Aguinaldo para Estatales en diciembre 2025: fecha límite y el cronograma de pago

Llega diciembre y la consulta se repite en todas las oficinas públicas del país: ¿Cuándo se cobra el medio aguinaldo? En un contexto económico donde cada peso cuenta, saber la fecha exacta del depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) es vital para planificar las fiestas y las vacaciones.

Si sos empleado estatal, ya sea de Nación, Provincia o Municipio, acá tenés la información actualizada y las fechas de cobro según tu jurisdicción.

Pago del Aguinaldo: La fecha límite por ley

Antes de pasar al cronograma, es clave que sepas qué dice la normativa. La Ley 27.073 establece que la segunda cuota del SAC debe acreditarse, como fecha tope, el 18 de diciembre.

Sin embargo, la ley permite un “período de gracia” de hasta cuatro días hábiles. Por eso, en la práctica administrativa, muchos organismos pueden terminar depositando el dinero hasta el miércoles 24 de diciembre (antes de la Nochebuena).

Cuándo cobran los estatales nacionales

Para los trabajadores de la Administración Pública Nacional, el calendario suele ser más estricto y previsible. Según la información que maneja la Tesorería General de la Nación para este diciembre 2025, las fechas de acreditación se organizan de la siguiente manera:

Administración Central: Lunes 15 de diciembre de 2025.

Lunes 15 de diciembre de 2025. Organismos Descentralizados: Martes 16 de diciembre de 2025.

Martes 16 de diciembre de 2025. Universidades Nacionales: Miércoles 17 de diciembre de 2025.

Es importante que revises tu recibo digital en la plataforma de Argentina.gob.ar o GDE, ya que algunos ministerios pueden tener variaciones internas de 24 horas.

Cronograma de pago provincia por provincia

Cada provincia tiene autonomía para definir su calendario de pagos. Mientras que algunas como Chaco suelen adelantarse, otras como Provincia de Buenos Aires suelen pagar más cerca de las fiestas.

A continuación, el esquema de fechas confirmadas y estimadas para el aguinaldo de diciembre 2025:

Buenos Aires (PBA): El gobierno bonaerense suele depositar el medio aguinaldo hacia el final de la segunda quincena. La fecha esperada es el viernes 19 de diciembre , para que todos los agentes (docentes, médicos, policías y administrativos) tengan el dinero antes de Navidad.

El gobierno bonaerense suele depositar el medio aguinaldo hacia el final de la segunda quincena. La fecha esperada es el , para que todos los agentes (docentes, médicos, policías y administrativos) tengan el dinero antes de Navidad. Chaco: Se adelanta al calendario general. El pago para pasivos comienza el 15/12 y activos al día siguiente.

Se adelanta al calendario general. El pago para pasivos comienza el 15/12 y activos al día siguiente. Córdoba: El cronograma inicia el 18 de diciembre y se extiende según terminación de DNI y escalafón.

El cronograma inicia el y se extiende según terminación de DNI y escalafón. Mendoza: El depósito está previsto entre el 15 y el 22 de diciembre , dependiendo de la repartición.

El depósito está previsto entre el , dependiendo de la repartición. Santa Fe: Se espera el pago conjunto con el sueldo o en una nómina especial alrededor del 18 al 20 de diciembre .

Se espera el pago conjunto con el sueldo o en una nómina especial alrededor del . Río Negro: Confirmado el pago entre el 19 y 20 de diciembre .

Confirmado el pago entre el . Otras provincias (San Juan, Tucumán, Entre Ríos): Abonarán en la ventana del 18 al 20 de diciembre.

Dato clave: Si trabajás en un Municipio, tenés que consultar directamente con tu secretaría de hacienda local, ya que muchas comunas dependen de los giros de coparticipación provincial para liberar los fondos.

Cómo calcular cuánto vas a cobrar (fácil y rápido)

Olvidate de las cuentas difíciles. Para saber cuánto te corresponde, solo tenés que seguir estos pasos sencillos:

Paso 1: Buscá tus recibos de sueldo desde julio a diciembre .

Buscá tus recibos de sueldo desde . Paso 2: Identificá cuál fue el mes en el que tuviste el sueldo bruto más alto (el monto mayor antes de que te hagan los descuentos).

Identificá cuál fue el mes en el que tuviste el (el monto mayor antes de que te hagan los descuentos). Paso 3: A ese número dividilo por 2. El resultado es tu aguinaldo bruto.

¿Qué pasa si no trabajaste los 6 meses completos? Si entraste a trabajar hace poco (por ejemplo, en septiembre u octubre), no cobrás el aguinaldo entero, sino un proporcional. La cuenta mental es simple:

Tomá la mitad de tu mejor sueldo (lo que calculaste en el paso 3). A ese monto, dividilo por 6 (que son los meses del semestre). Al resultado final, multiplicalo por la cantidad de meses que trabajaste.

Ejemplo práctico: Si tu mejor sueldo fue de $1.800.000, la mitad son $900.000. Si trabajaste solo 3 meses: dividís esos 900.000 por 6 (te da 150.000) y lo multiplicás por 3. Tu aguinaldo sería de $450.000.

Recordatorio: A este número final tenés que restarle los descuentos de siempre (jubilación y obra social) para saber cuánto dinero real te va a quedar en el bolsillo.

El Impuesto a las Ganancias en el aguinaldo 2025

Este es un punto sensible para los sueldos más altos de la escala estatal. Con la restitución de la cuarta categoría, el aguinaldo sí está alcanzado por el Impuesto a las Ganancias.

El impuesto se calcula de forma prorrateada (se te fue descontando un poquito cada mes).

Si tu aguinaldo, sumado al sueldo de diciembre, hace que superes el Mínimo No Imponible (que ronda los 2,2 a 2,6 millones de pesos dependiendo de si sos soltero o casado con hijos), podrías ver una retención mayor en este recibo.

Revisá bien tu recibo de sueldo, ya que en el sector público a veces los ítems “no remunerativos” no entran en la base de cálculo del aguinaldo, pero sí en la de Ganancias, lo que puede generar confusión en el monto final de bolsillo.