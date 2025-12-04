Oficial: el Gobierno Bonaerense confirmó el cronograma de diciembre para estatales y docentes con aguinaldo

Tras la aprobación del endeudamiento en la Legislatura Bonaerense, la Provincia oficializó las fechas de pago. Atención: hay días distintos para la Administración Central y para Docentes. A continuación, chequeá cuándo tenés depositado el aguinaldo y qué pasa con el sueldo.

La incertidumbre terminó. Luego de asegurar los fondos en la Legislatura, el gobierno de Axel Kicillof dio a conocer el calendario de pagos definitivo para el último mes de 2025. Si sos trabajador estatal o docente, tenés que saber que el cronograma de este mes tiene una particularidad: no cobran todos el mismo día.

A diferencia de otros meses, el Sueldo Anual Complementario (SAC) se desdobla según el organismo. A continuación, el detalle exacto para que sepas cuándo ir al cajero.

📅 Cronograma de Aguinaldo (SAC) Diciembre 2025

La Tesorería General de la Provincia confirmó que el dinero estará disponible antes de las fiestas, pero dividido en dos tandas clave:

Jubilados y Pensionados (IPS): Cobran el Medio Aguinaldo el Jueves 19 de diciembre .

Administración Central y resto de Estatales (Ley 10.430, Salud, Justicia, Vialidad): Tendrán depositado el aguinaldo el Viernes 20 de diciembre .

Docentes (DGCyE) y Educación Privada (DiPrEGeP): ⚠️ Atención: Cobran el aguinaldo el Lunes 23 de diciembre . (Nota: Al ser lunes, el dinero suele acreditarse en las cuentas durante el fin de semana previo o la madrugada del mismo lunes, dependiendo del banco).



💰 ¿Cuándo se cobra el Sueldo de Diciembre?

Aquí es donde surge la mayor confusión. Hay que diferenciar entre Pasivos (Jubilados) y Activos (Trabajadores):

Jubilados del IPS: Percibirán sus haberes de diciembre (además del aguinaldo ya cobrado) entre el viernes 27 y el lunes 30 de diciembre. El cronograma es por terminación de DNI. Trabajadores Activos (Docentes y Estatales): El sueldo correspondiente al mes de diciembre se cobrará, como es habitual, el cuarto y quinto día hábil de enero 2026 .

. ¿Se adelanta? Hasta el momento, no hubo anuncio de adelanto de haberes para antes de Año Nuevo para los activos, una medida que Kicillof ha tomado en años anteriores pero que, en este contexto de ajuste, no está garantizada.

El semáforo del Bono de Fin de Año

A pesar de los reclamos de los gremios (ATE, UPCN y FUDB) tras la última reunión paritaria, la postura oficial se mantiene firme y alineada con la austeridad necesaria para aprobar la Ley de Endeudamiento.

🔴 Bono Navideño: DESCARTADO por ahora. El Ejecutivo priorizó asegurar el pago de aguinaldos y sueldos sin sobresaltos financieros.

El Ejecutivo priorizó asegurar el pago de aguinaldos y sueldos sin sobresaltos financieros. 🟢 Aumento Salarial: Se mantiene el 8% bimestral ya acordado (que impactó en octubre y noviembre). No habrá nueva suba impactando en el cobro de este mes.

Resumen

Grupo Aguinaldo (SAC) Sueldo de Diciembre Jubilados IPS Jueves 19/12 27/12 al 30/12 Estatales (Salud/Admin) Viernes 20/12 Enero 2026 (a confirmar) Docentes (Escuelas) Lunes 23/12 Enero 2026 (a confirmar)

Fuentes oficiales: