Aguinaldo para Estatales en Chaco: Fechas de cobro, cronograma y lo que tenés que saber

La búsqueda más activa en los celulares de los trabajadores estatales y municipales chaqueños hoy es una sola: ¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre 2025?

A diferencia de años anteriores, este cierre de año llega con novedades de último momento que impactan en tu bolsillo: el anticipo que ya se pagó en octubre a nivel provincial y el reciente proyecto de aumento salarial enviado al Concejo en Resistencia. Si sos docente, policía, médico, administrativo o municipal, esta es la guía definitiva y actualizada al 5 de diciembre.

Administración Pública Provincial: El esquema del “Anticipo”

Para los trabajadores dependientes del Gobierno del Chaco (Poder Ejecutivo, entes autárquicos y jubilados del InSSSeP), el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) tiene una mecánica especial este semestre debido a la herramienta financiera que activó el Ministerio de Hacienda.

1. ¿Qué pasa si pediste el anticipo?

El Gobierno provincial habilitó el anticipo del aguinaldo el pasado 23 de octubre de 2025 a través del Nuevo Banco del Chaco (NBCH).

Si lo solicitaste: En la fecha de pago de diciembre, vas a cobrar el saldo restante (la diferencia entre tu aguinaldo total y lo que ya te adelantaron).

Si NO lo solicitaste: Vas a ver depositado el 100% de tu medio aguinaldo en tu caja de ahorro.

2. Fecha de cobro estimada

El Gobierno ya cumplió con el pago de sueldos de noviembre (abonados el 2 y 3 de diciembre). Según fuentes consultadas y el historial de pagos de la gestión de Leandro Zdero, el cronograma para el SAC se anunciaría de manera inminente.

Ventana de pago: Se estima que el depósito se realizará a mediados de mes (entre el 15 y el 19 de diciembre), buscando inyectar liquidez antes de las compras navideñas.

Modalidad: Como es habitual, primero cobrarán los Pasivos (Jubilados) por cajero automático a las 21:00 hs, y al día siguiente los Activos.

Municipales de Resistencia: Aumento y Aguinaldo

Para los trabajadores del municipio capitalino, las noticias son frescas. Ayer, 4 de diciembre, el intendente Roy Nikisch confirmó el envío de un proyecto al Concejo Municipal para otorgar un aumento del 12% al básico.

¿Cómo impacta esto en tu aguinaldo? Si el Concejo aprueba el aumento y se liquida con los haberes de diciembre, tu mejor remuneración del semestre podría aumentar, impactando positivamente en el cálculo final del aguinaldo.

Cronograma Municipal: Aunque el calendario exacto se oficializará en las próximas horas a través de la web del municipio, la gestión actual suele priorizar el pago del SAC separado del sueldo mensual, ubicándolo generalmente en la segunda quincena de diciembre (alrededor del día 15 al 20) para desdoblar los ingresos.

Calculadora: ¿Cuánto tenés que cobrar de bolsillo?

Muchos usuarios se confunden al ver el recibo. Para que no te queden dudas, seguí estos pasos para calcular tu aguinaldo real:

Buscá tu mejor sueldo: Revisá tus recibos de sueldo desde julio a diciembre de 2025. Identificá el Bruto: Tomá el monto total sin descuentos (Remuneración Bruta) de ese mejor mes. Dividilo por 2: Ese es tu Aguinaldo Bruto. Restá los descuentos: A ese número, restale las deducciones de ley (Jubilación, Obra Social, Fondo de Alta Complejidad, etc.), que suelen rondar el 19-20% en la provincia. Restá el anticipo (si aplica): Si en octubre usaste la opción de “Anticipo de Aguinaldo” en el cajero o Home Banking, restá ese monto fijo. El resultado es lo que te van a depositar.

Seguridad: Recomendaciones para el día de cobro

La Policía del Chaco y el NBCH emitieron alertas para evitar estafas virtuales (“Cuento del Tío”) y robos en fechas de cobro:

Billetera NBCH24: Priorizá el uso de la app para pagar con QR en comercios. Es más seguro que retirar todo el efectivo junto.

Priorizá el uso de la app para pagar con QR en comercios. Es más seguro que retirar todo el efectivo junto. Estafas telefónicas: Recordá que nadie del banco te va a llamar para pedirte claves, tokens o que vayas al cajero para “habilitar” el aguinaldo. Si recibís esa llamada, cortá.

Enlaces oficiales para consultar tu saldo: