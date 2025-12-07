Aguinaldo y bono de fin de año para Estatales en diciembre 2025: Qué se sabe hasta ahora

El cierre del 2025 encuentra a millones de trabajadores estatales pendientes de dos ingresos clave: el medio aguinaldo y el posible bono de fin de año. En un contexto marcado por la inflación y la necesidad de alivio para las familias argentinas, la confirmación de estas medidas se volvió una de las principales expectativas del sector público. Sin embargo, el panorama no es uniforme: mientras algunas provincias ya anunciaron fechas y montos definidos, en otras todavía se aguardan decisiones oficiales.
Cómo se calcula el aguinaldo de Estatales
El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota representa el 50% del mejor salario bruto mensual del semestre, es decir, el mayor ingreso percibido entre julio y diciembre de 2025, antes de descuentos.
Se consideran adicionales habituales como horas extra, bonificaciones y suplementos remunerativos que se perciben mes a mes. Quedan excluidos pagos excepcionales o variables no frecuentes. En un contexto de inflación, si hubo aumentos salariales recientes, el aguinaldo de diciembre suele ser más alto que el de junio.
Provincias que ya confirmaron bono de fin de año
Además del aguinaldo, algunas jurisdicciones otorgarán un bono de fin de año como refuerzo económico:
Santiago del Estero
- Bono total de $2.100.000.
- Pagado en tres cuotas de $700.000.
Catamarca
- Bono de $120.000.
- En tres cuotas iguales.
San Luis
- Bono de $450.000 para estatales provinciales.
Tucumán
- Bono para empleados de la administración pública de $100.000.
Tabla de provincias y bonos confirmados
|Provincia / Distrito
|¿Bono confirmado?
|Monto
|Forma de pago
|Quiénes lo reciben
|Santiago del Estero
|Sí
|$2.100.000
|3 cuotas iguales
|Estatales provinciales
|Catamarca
|Sí
|$120.000
|3 cuotas iguales
|Administración pública
|San Luis
|Sí
|$450.000
|Pago único
|Empleados públicos provinciales
|Tucumán
|Sí
|$100.000
|Pago único
|Provinciales
|Provincia de Buenos Aires
|No
|Variable
|Según municipio
|Estatales municipales
|Otras provincias
|En análisis
|No definido
|A revisar
|Depende del distrito
Escenarios posibles para el cierre de año
|Escenario
|Descripción
|Ejemplos
|Alivio fuerte
|Aguinaldo + bono con montos altos
|Santiago del Estero, San Luis, Catamarca
|Alivio parcial
|Bono municipal o sectorial
|Municipios bonaerenses
|Solo aguinaldo
|Sin refuerzo adicional confirmado
|Provincias sin anuncio de bono
Qué tener en cuenta para calcular el ingreso final
- El aguinaldo se calcula sobre el mejor sueldo bruto del semestre.
- Los aumentos de los últimos meses incrementan el SAC.
- Si hay bono, este se suma al sueldo y al aguinaldo.
- Las fechas de pago pueden variar según provincia y banco.
- Puede haber diferencias entre planta permanente y contratados.
Para estimar el monto final, se recomienda revisar los recibos entre julio y diciembre, identificar el mes de mayor salario bruto y calcular el 50%. Luego, sumar los bonos confirmados en la jurisdicción correspondiente.
Qué exigen los gremios estatales
- Un bono de fin de año para todo el empleo público.
- Montos que compensen la inflación del 2025.
- Anuncios con anticipación y sin demoras.
- Claridad sobre fechas y alcances.
Un fin de año con diferencias marcadas
El cierre del 2025 será muy distinto según la provincia en la que se trabaje. Donde hay bono confirmado, el ingreso de diciembre será mayor y permitirá afrontar gastos de fiestas, deudas u objetivos pendientes. En cambio, en los distritos sin definición, el aguinaldo será el único refuerzo económico disponible.
Los trabajadores estatales deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de las próximas semanas, ya que cualquier definición adicional puede modificar de manera importante el bolsillo de fin de año.