Aguinaldo y bono de fin de año para Estatales en diciembre 2025: Qué se sabe hasta ahora

El cierre del 2025 encuentra a millones de trabajadores estatales pendientes de dos ingresos clave: el medio aguinaldo y el posible bono de fin de año. En un contexto marcado por la inflación y la necesidad de alivio para las familias argentinas, la confirmación de estas medidas se volvió una de las principales expectativas del sector público. Sin embargo, el panorama no es uniforme: mientras algunas provincias ya anunciaron fechas y montos definidos, en otras todavía se aguardan decisiones oficiales.

Cómo se calcula el aguinaldo de Estatales

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota representa el 50% del mejor salario bruto mensual del semestre, es decir, el mayor ingreso percibido entre julio y diciembre de 2025, antes de descuentos.

Se consideran adicionales habituales como horas extra, bonificaciones y suplementos remunerativos que se perciben mes a mes. Quedan excluidos pagos excepcionales o variables no frecuentes. En un contexto de inflación, si hubo aumentos salariales recientes, el aguinaldo de diciembre suele ser más alto que el de junio.

Ver también: Estatales Bonaerenses: Confirmaron el cronograma de cobro para diciembre 2025

Provincias que ya confirmaron bono de fin de año

Además del aguinaldo, algunas jurisdicciones otorgarán un bono de fin de año como refuerzo económico:

Santiago del Estero

Bono total de $2.100.000 .

. Pagado en tres cuotas de $700.000.

Catamarca

Bono de $120.000 .

. En tres cuotas iguales.

San Luis

Bono de $450.000 para estatales provinciales.

Tucumán

Bono para empleados de la administración pública de $100.000.

Ver también: ¿Hay bono de fin de año para estatales bonaerenses en 2025? Novedades, paritarias y fechas de cobro

Tabla de provincias y bonos confirmados

Provincia / Distrito ¿Bono confirmado? Monto Forma de pago Quiénes lo reciben Santiago del Estero Sí $2.100.000 3 cuotas iguales Estatales provinciales Catamarca Sí $120.000 3 cuotas iguales Administración pública San Luis Sí $450.000 Pago único Empleados públicos provinciales Tucumán Sí $100.000 Pago único Provinciales Provincia de Buenos Aires No Variable Según municipio Estatales municipales Otras provincias En análisis No definido A revisar Depende del distrito

Escenarios posibles para el cierre de año

Escenario Descripción Ejemplos Alivio fuerte Aguinaldo + bono con montos altos Santiago del Estero, San Luis, Catamarca Alivio parcial Bono municipal o sectorial Municipios bonaerenses Solo aguinaldo Sin refuerzo adicional confirmado Provincias sin anuncio de bono

Qué tener en cuenta para calcular el ingreso final

El aguinaldo se calcula sobre el mejor sueldo bruto del semestre .

. Los aumentos de los últimos meses incrementan el SAC.

incrementan el SAC. Si hay bono, este se suma al sueldo y al aguinaldo.

al sueldo y al aguinaldo. Las fechas de pago pueden variar según provincia y banco.

pueden variar según provincia y banco. Puede haber diferencias entre planta permanente y contratados.

Para estimar el monto final, se recomienda revisar los recibos entre julio y diciembre, identificar el mes de mayor salario bruto y calcular el 50%. Luego, sumar los bonos confirmados en la jurisdicción correspondiente.

Qué exigen los gremios estatales

Un bono de fin de año para todo el empleo público.

para todo el empleo público. Montos que compensen la inflación del 2025.

Anuncios con anticipación y sin demoras.

y sin demoras. Claridad sobre fechas y alcances.

Un fin de año con diferencias marcadas

El cierre del 2025 será muy distinto según la provincia en la que se trabaje. Donde hay bono confirmado, el ingreso de diciembre será mayor y permitirá afrontar gastos de fiestas, deudas u objetivos pendientes. En cambio, en los distritos sin definición, el aguinaldo será el único refuerzo económico disponible.

Los trabajadores estatales deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de las próximas semanas, ya que cualquier definición adicional puede modificar de manera importante el bolsillo de fin de año.