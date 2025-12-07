Aguinaldo y bono de fin de año para Estatales en diciembre 2025: Qué se sabe hasta ahora

Ignacio Hernández
pagos provincia cobro sueldos

El cierre del 2025 encuentra a millones de trabajadores estatales pendientes de dos ingresos clave: el medio aguinaldo y el posible bono de fin de año. En un contexto marcado por la inflación y la necesidad de alivio para las familias argentinas, la confirmación de estas medidas se volvió una de las principales expectativas del sector público. Sin embargo, el panorama no es uniforme: mientras algunas provincias ya anunciaron fechas y montos definidos, en otras todavía se aguardan decisiones oficiales.

Cómo se calcula el aguinaldo de Estatales

pago aguinaldo cobro

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Cada cuota representa el 50% del mejor salario bruto mensual del semestre, es decir, el mayor ingreso percibido entre julio y diciembre de 2025, antes de descuentos.

Empleados de comercio reciben un extra hasta marzo 2026: qué implica el nuevo acuerdo
Mirá también:

Empleados de comercio reciben un extra hasta marzo 2026: qué implica el nuevo acuerdo

Se consideran adicionales habituales como horas extra, bonificaciones y suplementos remunerativos que se perciben mes a mes. Quedan excluidos pagos excepcionales o variables no frecuentes. En un contexto de inflación, si hubo aumentos salariales recientes, el aguinaldo de diciembre suele ser más alto que el de junio.

Ver también: Estatales Bonaerenses: Confirmaron el cronograma de cobro para diciembre 2025

Provincias que ya confirmaron bono de fin de año

provincia navidad pagos diciembre

Además del aguinaldo, algunas jurisdicciones otorgarán un bono de fin de año como refuerzo económico:

Santiago del Estero

  • Bono total de $2.100.000.
  • Pagado en tres cuotas de $700.000.

Catamarca

  • Bono de $120.000.
  • En tres cuotas iguales.

San Luis

  • Bono de $450.000 para estatales provinciales.

Tucumán

  • Bono para empleados de la administración pública de $100.000.

Ver también: ¿Hay bono de fin de año para estatales bonaerenses en 2025? Novedades, paritarias y fechas de cobro

Tabla de provincias y bonos confirmados

Provincia / Distrito¿Bono confirmado?MontoForma de pagoQuiénes lo reciben
Santiago del Estero$2.100.0003 cuotas igualesEstatales provinciales
Catamarca$120.0003 cuotas igualesAdministración pública
San Luis$450.000Pago únicoEmpleados públicos provinciales
Tucumán $100.000Pago únicoProvinciales
Provincia de Buenos AiresNoVariableSegún municipioEstatales municipales
Otras provinciasEn análisisNo definidoA revisarDepende del distrito

Escenarios posibles para el cierre de año

EscenarioDescripciónEjemplos
Alivio fuerteAguinaldo + bono con montos altosSantiago del Estero, San Luis, Catamarca
Alivio parcialBono municipal o sectorialMunicipios bonaerenses
Solo aguinaldoSin refuerzo adicional confirmadoProvincias sin anuncio de bono

Qué tener en cuenta para calcular el ingreso final

  • El aguinaldo se calcula sobre el mejor sueldo bruto del semestre.
  • Los aumentos de los últimos meses incrementan el SAC.
  • Si hay bono, este se suma al sueldo y al aguinaldo.
  • Las fechas de pago pueden variar según provincia y banco.
  • Puede haber diferencias entre planta permanente y contratados.

Para estimar el monto final, se recomienda revisar los recibos entre julio y diciembre, identificar el mes de mayor salario bruto y calcular el 50%. Luego, sumar los bonos confirmados en la jurisdicción correspondiente.

Qué exigen los gremios estatales

  • Un bono de fin de año para todo el empleo público.
  • Montos que compensen la inflación del 2025.
  • Anuncios con anticipación y sin demoras.
  • Claridad sobre fechas y alcances.

Un fin de año con diferencias marcadas

El cierre del 2025 será muy distinto según la provincia en la que se trabaje. Donde hay bono confirmado, el ingreso de diciembre será mayor y permitirá afrontar gastos de fiestas, deudas u objetivos pendientes. En cambio, en los distritos sin definición, el aguinaldo será el único refuerzo económico disponible.

Los trabajadores estatales deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales de las próximas semanas, ya que cualquier definición adicional puede modificar de manera importante el bolsillo de fin de año.

Sigue el calor en el último fin de semana largo del año
Mirá también:

Sigue el calor en el último fin de semana largo del año
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Día Nacional del Gaucho: ¿Por qué se celebra hoy, 6 de Diciembre?
Nacionales
Bono navidad jubilados anses
Bono navideño para jubilados en diciembre 2025: ANSES confirmó pago extra y fechas de cobro
Anses Sociedad
choque micro tac
Fatal accidente: Murió el chofer de un micro tras chocar con un camión por humo en la ruta
Provincia
Una mujer murió tras ser alcanzada por una bala perdida en Loma Verde, partido de General Paz
Ranchos
empleados comercio bono aguinaldo
Bono empleados de comercio diciembre 2025: confirmaron sumas fijas y un extra para supermercados
Sociedad
bono navidad aguinaldo estatales
Aguinaldo y Bono de Fin de Año: El mapa de las provincias que ya confirmaron fechas de cobro para diciembre 2025
Provincia Sociedad
Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque
Tragedia en la ruta 3: murió funcionario del Ministerio de Seguridad en brutal choque
Nacionales

Más leídas