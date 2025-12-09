Aguinaldo Proporcional en Diciembre 2025: Guía Completa para Calcular Cuánto Cobrás

Llega diciembre y con él una de las fechas más esperadas por los trabajadores argentinos: el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Pero, ¿qué pasa si no trabajaste el semestre completo? ¿Te corresponde cobrar? La respuesta es sí, y aquí te explicamos paso a paso cómo calcular el aguinaldo proporcional diciembre 2025 para que sepas exactamente cuánto dinero te corresponde recibir antes de las fiestas.

¿Qué es el Aguinaldo Proporcional y a quiénes les corresponde?

El aguinaldo proporcional es el pago que reciben aquellos trabajadores que no prestaron servicios durante los seis meses completos del semestre (en este caso, de julio a diciembre de 2025). Esto es muy común en casos de:

Ingreso al trabajo después del 1 de julio.

Renuncia o despido antes del 31 de diciembre.

Licencias sin goce de sueldo.

La Ley de Contrato de Trabajo establece que todos los trabajadores en relación de dependencia tienen derecho a cobrar el SAC, calculado en proporción al tiempo trabajado durante el semestre.

Te puede interesar: Aguinaldo y sueldos para Estatales Bonaerenses: fechas de cobro, cálculo y la puja por el bono en diciembre 2025

Fórmula: Cómo se calcula el Aguinaldo Proporcional

La cuenta es más sencilla de lo que parece. Para sacar el cálculo exacto, necesitás dos datos clave:

Tu mejor sueldo bruto (la remuneración más alta) percibida entre julio y diciembre de 2025. La cantidad de días o meses trabajados en ese mismo período.

Existen dos fórmulas válidas, una por meses y otra más exacta por días:

Opción 1: Cálculo por meses trabajados

Esta es la opción más rápida si trabajaste meses completos. La fórmula es:

(El mejor sueldo bruto / 12) x Meses trabajados

Opción 2: Cálculo por días trabajados (Más exacta)

Si tu ingreso o egreso fue a mitad de mes, te conviene usar esta fórmula para no perder dinero:

(El mejor sueldo bruto / 2) / 180 x Días trabajados

Ejemplos Prácticos de Cálculo Diciembre 2025

Veamos algunos casos concretos para entender mejor los números:

Ejemplo A: Ingresaste hace 3 meses

Supongamos que entraste a trabajar el 1 de octubre de 2025. Trabajaste octubre, noviembre y diciembre (3 meses). Tu mejor sueldo fue de $800.000.

Cálculo: ($800.000 / 12) x 3 = $200.000

Te corresponde cobrar $200.000 de aguinaldo en mano (menos los descuentos de ley).

Ejemplo B: Trabajo temporario o renuncia

Si trabajaste solo 45 días en el semestre y tu mejor sueldo fue de $600.000:

Cálculo: ($600.000 / 2) = $300.000 (Medio aguinaldo completo)

($600.000 / 2) = $300.000 (Medio aguinaldo completo) Proporcional: ($300.000 / 180) x 45 = $75.000

¿Cuándo se cobra el Aguinaldo en Diciembre 2025?

La ley establece una fecha límite clara. Los empleadores tienen tiempo para depositar el aguinaldo hasta el 18 de diciembre de 2025. Sin embargo, existe una “tolerancia” o extensión de hasta cuatro días hábiles, por lo que muchos podrían ver el dinero acreditado hasta el 23 o 24 de diciembre, justo antes de Navidad.

Te puede interesar: Mapa de Bonos y Aguinaldos para Estatales en Diciembre 2025: Provincia por Provincia

Preguntas Frecuentes sobre el Aguinaldo Proporcional

¿El aguinaldo lleva descuentos?

Sí. El aguinaldo proporcional se calcula sobre el sueldo bruto. Al monto resultante se le deben aplicar los descuentos de ley (11% de jubilación, 3% de obra social, 3% de ley 19.032 y sindicato si corresponde). Lo que te llega al bolsillo es el monto neto.

¿Qué conceptos entran en el cálculo?

Entran el sueldo básico, comisiones, horas extras, viáticos remunerativos y gratificaciones habituales. No entran los conceptos “No Remunerativos” (como bonos extraordinarios o sumas fijas no remunerativas), a menos que el acuerdo de tu gremio diga lo contrario.

¿Qué pasa con el Servicio Doméstico?

Para las trabajadoras de casas particulares también aplica el aguinaldo proporcional. Si trabajaste menos de 6 meses, debés usar la misma fórmula. Recordá que en diciembre también hay aumentos de escala salarial que pueden impactar en cuál es tu “mejor sueldo” del semestre.

Consejo para cuidar tu aguinaldo

Dado el contexto inflacionario, es fundamental verificar que te hayan liquidado correctamente el proporcional. Revisá tu recibo de sueldo y asegurate de que hayan tomado la remuneración más alta (incluyendo horas extras) de este último semestre del año.