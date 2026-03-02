Adiós al pago bimestral: ARBA lanza las 10 cuotas mensuales para patentes desde marzo y así quedan los nuevos montos

Denisse Helman
moratoria arba plan de pagos 2026

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) oficializó un cambio histórico en la forma de cobrar el Impuesto Automotor. A partir de este lunes 2 de marzo de 2026, la tradicional boleta bimestral desaparece para dar paso a un esquema de 10 cuotas mensuales y consecutivas. La medida, que busca “atomizar” el gasto y dar mayor previsibilidad al presupuesto familiar, comenzará a regir con el primer vencimiento el próximo 10 de marzo.

Este nuevo sistema no implica un aumento en el impuesto anual, sino una redistribución del monto total en pagos más pequeños que se extenderán hasta diciembre inclusive. Además, el gobierno bonaerense confirmó que, gracias a la nueva Ley Impositiva, 3 de cada 4 propietarios pagarán nominalmente menos que el año pasado.

Calendario de vencimientos 2026: agendá las fechas

Para evitar recargos y mantener los beneficios de “buen contribuyente”, es fundamental conocer las fechas exactas en las que vencerá cada una de las 10 cuotas:

  • Cuota 1 y Pago Anual: 10 de marzo
  • Cuota 2: 9 de abril
  • Cuota 3: 7 de mayo
  • Cuota 4: 9 de junio
  • Cuota 5: 8 de julio
  • Cuota 6: 11 de agosto
  • Cuota 7: 10 de septiembre
  • Cuota 8: 9 de octubre
  • Cuota 9: 10 de noviembre
  • Cuota 10: 10 de diciembre

Nueva escala 2026: ¿Cuánto vas a pagar por mes?

La liquidación se simplificó pasando de 15 tramos a solo 5 escalas progresivas basadas en la valuación fiscal de tu vehículo. Aquí te mostramos cómo calcular tu cuota mensual aproximada:

Valuación Fiscal del VehículoAlícuota / Monto FijoCuota Mensual Estimada (Promedio)
Hasta $14.100.0001% sobre valor totalDesde $1.175 hasta $11.750
De $14.100.000 a $18.700.000$141.000 + 2% sobre excedenteDesde $14.100 + excedente
De $18.700.000 a $26.100.000$233.000 + 3% sobre excedenteDesde $23.300 + excedente
De $26.100.000 a $53.900.000$455.000 + 4% sobre excedenteDesde $45.500 + excedente
Más de $53.900.000$1.567.000 + 4,5% sobre excedenteDesde $156.700 + excedente

Por ejemplo, un auto valuado en $12.000.000 pagará un total anual de $120.000, lo que se traduce en 10 cuotas fijas de $12.000.

Descuentos y beneficios: cómo pagar hasta un 15% menos

Pese a la mensualización, ARCA mantiene incentivos para quienes decidan adelantar pagos o cumplan en término:

  • Pago Anual Anticipado: Quienes cancelen el total del año el 10 de marzo podrán acceder a un descuento del 15%.
  • Buen Contribuyente: Se mantiene una bonificación del 10% para aquellos que no registren deuda de años anteriores y abonen cada cuota antes del vencimiento.
  • Débito Automático: La adhesión al débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito suele sumar un ahorro adicional del 5% en algunas categorías.

Trámites y boleta digital

Para adaptarse a este esquema, ARBA recordó que ya no se envían boletas de papel por correo postal. Los contribuyentes deben:

ARBA lanza régimen “Riesgo 0” para PyMEs y comercios bonaerenses
  • Descargar la boleta desde la web oficial de ARBA ingresando el dominio (patente).
  • Suscribirse al sistema de Boleta por Mail para recibir el aviso mensual directamente en su casilla de correo.
  • Utilizar canales de pago electrónicos como Cuenta DNI, redes Link/Banelco o el código QR de la boleta para evitar filas.

Es importante recordar que los vehículos con más de 10 años de antigüedad (modelos 2015 hacia atrás) ya se encuentran “municipalizados”, por lo que el cobro y las fechas dependen de cada municipio y no del esquema centralizado de ARBA.

